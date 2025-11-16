Kakanjci se guše, načelnik će pozvati na proteste

Nakon što su proteklih dana izmjerene do sada nezapamćene količine zagađujućih materija na mjernim stanicama u Kaknju načelnik Mirnes Bajtarević je kontaktirao direktora TE Kakanj Adema Lujnoviću, izvršnog direktora EP BiH Fahrudina Tanovića i ministricu turizma i zaštite okoliša Nasihu Pozder zahtijevajući njihov hitan angažman u smanjenju rada pogona TE na minimum - samo za potrebe sistema daljinskog grijanja u Kaknju.

Kako su izvijestili sa Termoelektrane, jutros od 1:00 TE radi samo sa blokom 6 sa kojeg isporučuje toplotnu energiju Kaknju.

U istom trenutku poslan je još jedan poziv prema Federalnoj inspekciji da izvrši kontrolu rada TE i TC.

Nakon ovoga načelnik će uputiti zahtjev prema TC da odmah prestane s korištenjem alternativnih goriva, a prema TE da prestane rad osim nužni dio za isporuku toplotne energije.

Zahtjevat će i od TE da dostavi izvještaj o dinamici radova, do sada urađenom i planom kada namjeravaju završiti radove na velikom dimnjaku, a da do tada prestanu sa radom, osim nužni dio za grijanje.

Posebno će zahtijevati da pošalju dozvole koje posjeduju za te navedene radove kako bi i Općina i sva kakanjska javnost bila upoznata sa svim, a kako bi i nadležne inspekcije mogle izvršiti kontrolu iz svoje nadležnosti.

Ukoliko se ogluše na zahtjeve i ne dostave traženo odmah i ne poduzmu aktivnosti općinski načelnik će odmah pozvati građane Kaknja na proteste pred Termoelektranu koju smatramo najvećim krivcem za ovo stanje sa zrakom koji imamo posljednjih mjeseci.