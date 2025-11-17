Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZDATO UPOZORENJE

Video / Jak vjetar otkinuo dio krova sa zgrade u Bugojnu

U Bugojnu je u poslijepodnevnim satima jak vjetar s jedne stambene zgrade pootkidao limene panele

Jak vjetar otkinuo dio krova. Facebook

A. O.

17.11.2025

Snažan vjetar danas puše u pojedinim dijelovima BiH, zbog čega je izdato i narandžasto upozorenje.

Jedan takav prizor stiže iz Bugojna. Naime, vjetar podiže krovove sa zgrada u Nuglama.

Na više objekata je nastala materijalna šteta. U Bugojnu je u poslijepodnevnim satima jak vjetar s jedne stambene zgrade pootkidao limene panele, zbog čega se građanima savjetuje dodatni oprez kako bi se spriječile moguće povrede.

# VJETAR
# KROV
# BUGOJNO
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.