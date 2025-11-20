KVAR PORED KCUS-A

Stanari Breke očajni, ViK bez reakcije

Dugogodišnji kvar u samom srcu grada ostao je potpuno zanemaren

Dž. R.

20.11.2025

Dok se KJKP “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo redovno hvali započetim radovima i projektima, jedan dugogodišnji kvar u samom srcu grada ostao je potpuno zanemaren – i to doslovno pred očima svih.

U neposrednoj blizini Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, samo preko ulice i tik uz tri stambene zgrade na Breki, već tri godine voda neprestano curi niz cestu. Kvar je toliko zapušten da se, kako kažu stanari, na asfaltu počela hvatati mahovina zbog konstantne vlage, što jasno govori o trajanju i ozbiljnosti problema.

Stanari tvrde da je nemoguće da kvar nije prijavljen – naprotiv, uvjeravaju da je više puta prijavljivan – ali bez ikakve reakcije. A i da nije, teško je povjerovati da ga niko od nadležnih nije vidio: voda teče tačno pored autobuske stanice i duž ulice uz Kliniku za ortopediju, jedne od najprometnijih lokacija u ovom dijelu grada.

Problem je naročito opasan tokom zime. Voda se, kako temperature padnu, pretvara u led, pa prolazak ovom dionicom postaje izuzetno rizičan – i za pješake, i za automobile.

- Zar je moguće da tri godine niko ne reagira? Svake zime lomimo noge niz stepenice, a kvar i dalje stoji - poručuju stanovnici ove ulice, očajni zbog potpune nezainteresovanosti nadležnih.

Iako ViK često ističe uspješno realizirane projekte, ovaj slučaj pokazuje suprotnu sliku – hroničan nemar prema građanima i osnovnim komunalnim obavezama.

Stanari Breke pitaju se: hoće li se ViK konačno smilovati i riješiti višegodišnji problem, prije nego što se neko ozbiljno povrijedi ili dođe do još većeg oštećenja infrastrukture?

