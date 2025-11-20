Stanari Breke očajni, ViK bez reakcije

Dok se KJKP “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo redovno hvali započetim radovima i projektima, jedan dugogodišnji kvar u samom srcu grada ostao je potpuno zanemaren – i to doslovno pred očima svih.

U neposrednoj blizini Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, samo preko ulice i tik uz tri stambene zgrade na Breki, već tri godine voda neprestano curi niz cestu. Kvar je toliko zapušten da se, kako kažu stanari, na asfaltu počela hvatati mahovina zbog konstantne vlage, što jasno govori o trajanju i ozbiljnosti problema.

Stanari tvrde da je nemoguće da kvar nije prijavljen – naprotiv, uvjeravaju da je više puta prijavljivan – ali bez ikakve reakcije. A i da nije, teško je povjerovati da ga niko od nadležnih nije vidio: voda teče tačno pored autobuske stanice i duž ulice uz Kliniku za ortopediju, jedne od najprometnijih lokacija u ovom dijelu grada.