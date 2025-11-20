S POČETKOM U 10 SATI

Danas redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

U predloženom dnevnom redu su izvještaji o radu više federalnih institucija ili fondova

20.11.2025

Predsjedavajući Dragan Mioković sazvao je za danas sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, 26. redovnu u aktuelnom mandatu.

U predloženom dnevnom redu su izvještaji o radu više federalnih institucija ili fondova.

Među tim aktima su izvještaji o radu Federalne vlade u pretprošloj i prošloj godini.

Predloženi su također izvještaji o izvršenju programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH za 2023. i 2024., kao i informacija o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH u navedenom razdoblju.

Na isti period se odnose i izvještaji Javnog preduzeća „Filmski centar“ d.o.o Sarajevo, a izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javnog reduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o Bihać na 2023. godinu, kao i Analitički izvještaj Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Za dnevni red današnje sjednice predložena je i odluka o zaduženju kod Razvojne banke Vijeća Evrope radi rekonstrukcije i opremanja dviju psihijatrijskih bolnica u Federaciji BiH, u Sarajevu i Mostaru.

Prema službenoj najavi, sjednica treba da počne u 10 sati.

# SJEDNICA
# PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH
