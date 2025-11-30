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Carev most zatvoren za vozila i pješake

„Zabranjeno korištenje mosta za vozila i pješake“ – osvanuo je jutros natpis na znakovima koji su postavljeni na mostu

Carev most zatvoren za vozila i pješake - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

30.11.2025

Careva ćuprija ili Carev most koji se nalazi nedaleko od Baščaršije u Sarajevu, već dugi niz godina je u jako lošem stanju, a sada je i zatvoren.

„Zabranjeno korištenje mosta za vozila i pješake“ – osvanuo je jutros natpis na znakovima koji su postavljeni na mostu.

Iako smo kontaktirali Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo, nisu imali infomracije o tome zašto je zatvoren most.

Također, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta nije odgovarao na pozive. 

Most je od 2009. nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

# SARAJEVO
# CAREV MOST
# CAREVA ĆUPRIJA
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