Carev most zatvoren za vozila i pješake

Careva ćuprija ili Carev most koji se nalazi nedaleko od Baščaršije u Sarajevu, već dugi niz godina je u jako lošem stanju, a sada je i zatvoren.

„Zabranjeno korištenje mosta za vozila i pješake“ – osvanuo je jutros natpis na znakovima koji su postavljeni na mostu.

Iako smo kontaktirali Operativni centar MUP-a Kantona Sarajevo, nisu imali infomracije o tome zašto je zatvoren most.

Također, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta nije odgovarao na pozive.

Most je od 2009. nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.