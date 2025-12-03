Ćudić: Nećemo tolerisati pokušaje stranačkog profitiranja preko strateških projekata

Sabina Ćudić, predsjednica Naše stranke, i Edin Forto, ministar komunikacija i prometa BiH, održali su danas sastanak s američkim ambasadorom Džonom Ginkelom (Johnom) i s Markom Flemingom, direktorom Ureda u Birou za evropska i euroazijska pitanja.

Tema je bila Južna interkonekcija. Ćudić je tim povodom izjavila:

- U okviru sastanka s američkim ambasadorom, Nj. E. Džonom Ginkelom i s Markom Flemingom, direktorom Ureda u Birou za evropska i euroazijska pitanja, složili smo se da je izgradnja Južne plinske interkonekcije zajednički strateški interes Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

Građanima cijele Bosne i Hercegovine možemo osigurati sigurnije snabdijevanje gasom kroz diversifikaciju izvora, a uz američku investiciju gradimo i dugoročne garancije regionalne stabilnosti.

Podrška Naše stranke ovom projektu je jasna, što je potvrđeno i našim aktivnim učešćem u izradi Zakona o južnoj interkonekciji i insistiranjem na njegovoj primjeni.

Istovremeno, nećemo tolerisati pokušaje bilo kojih aktera unutar BiH da blokadama ovog ili drugih infrastrukturnih projekata pokušavaju ostvariti uskostranačke političke ciljeve. Takvo djelovanje je siguran način da se minira projekat koji je od značaja za energetsku sigurnost i ekonomski razvoj države - navodi se u saopćenju.