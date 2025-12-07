Lagumdžija: Oni su me "zakucali", ko to ne razumije...

- Svetozar Cvetković, Alban Ukaj i čitav autorski tim me “zakucao” za Sadiku i njen svijet u kojem “živi” sa svojom pobijenom familijom. Ko poslije ovoga ne razumije da se Sadika može dogoditi svugdje, ukoliko to ne dozvolimo bilo gdje - taj ne razumije u kakvom svijetu živimo – poručuje Lagumdžija.

Nakon predstave "Njih više nema", održane u La Mama Manhattan East Village teatru u Njujorku (New Yorku), oglasio se ambasador BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija.

- Kao što je Srebrenica u proteklih godinu u UN-u u Njujorku postala simbol genocida na kojem se ogleda koliko zaslužujemo se nazvati civilizacijom, tako je Mirjana Karanović, u zvjezdanoj ulozi Sadike u “Njih više nema” na Menhetnu, prenijela univerzalno iskustvo, ljubav i tragediju – naveo je Lagumdžija.

Predstava "Njih više nema", nastala je prema tekstu Doruntine Bashe, nastale u produkciji Heartefacta i SARTR-a uz fondaciju My Balkans, a u režiji Andreja Nosova.

Premijera predstave je uspješno održana u Beogradu u maju ove godine, a sarajevskoj premijeri mnogobrojna publika je prisustvovala u novembru.

Glavne uloge ostvaruju Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković i Alban Ukaj. U predstavi također učestvuju Maja Salkić, Davor Sabo, Kemal Rizvanović, Matea Mavrak, Hana Zrno, Sanin Milavić, Faruk Hajdarević, Alen Konjicija, Dino Hamidović i Natalia Dmitrieva.