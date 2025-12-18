Šta bi mu na ovo rekli Krajišnici, Womble traži: Migracije posmatrati kao priliku koja doprinosi jačanju kulture i ekonomskih veza

Šef Misije IOM-a u BiH David Womble je u razgovoru za Fenu kazao da ova izložba ima veliki značaj za sve, "jer mi na ovaj način slavimo kulturu, kreativnost, sve ono što migranti donose sa sobom, svu tu svoju kreativnost".

Više od dvadeset velikih fotografija, praćenih ličnim pričama i simboličkim tumačenjem predstavljenim kroz AI tehnologiju, oslikavaju snove i putovanje migranata. Izložba je također primjer kako umjetnost može ojačati dijalog o inkluziji i dostojanstvu ljudi.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini, povodom obilježavanja Međunarodnog dana migranata, organizira događaj na kojem će predstaviti izložbu „Imagine Migration - Zamislite migracije“, uz podršku Švedske, putem programa SDG2BiH.

- Generalno, ljudi doživljavaju migracije kao nešto negativno. Međutim, mi u Međunarodnoj organizaciji za migracije to vidimo kao nešto pozitivno, kao jednu veliku priliku koja doprinosi razvoju, prosperitetu, ekonomskom razvoju i zaista nečemu što ovi migranti donose da bi pomogli čitavom društvu. Kroz modu koju prikazujemo, kroz umjetnost, mi zaista slavimo migracije - kazao je Womble.

Po njegovim riječima, ovakvi događaji, itekako, puno znače i puno nose sa sobom.

- U prvoj sedmici nakon što sam ja došao u BiH, bio sam na otvaranju Sarajevo Fashion Weeka. Tamo smo imali i kreacije brenda "No Nation Fashion". Zaista je to nešto nevjerovatno, jer to oblikuje i svijest, oblikuje i percepciju samih migracija i zaista donosi nešto pozitivno - naveo je Womble.

Jačanje kulture, ekonomskih veza

Kaže da migracije treba posmatrati kao nešto što donosi jedno bogatstvo, jednu raznolikost i na taj način se, upravo, treba posmatrati pojam migracija.

- Naravno da svi možemo da damo svoj doprinos, bez obzira ko mi bili, kakvim se poslovima bavili. Prva stvar je da sve ove ljude gledamo kao ljudska bića. To su ljudi kojima treba podrška, kojima treba pružiti ruku. To su ljudi koje treba vidjeti sa njihovim punim potencijalom, upoznati ih - smatra Womble.

Istaknuo je da migracije treba gledati kao jednu priliku, ne kao neku poteškoću, kao neki izazov koji treba rješavati.

Pozvao je sve da "vidimo migracije kao jednu veliku priliku koja doprinosi jačanju i kulture, ekonomskih veza, na kraju i jačanje samih društava".

Migracije moraju biti sigurne, uređene

- Ali da bi se to i omogućilo, da bi to bilo nešto realno, te migracije moraju biti sigurne, uređene, organizirane na zakonit način. Zato se mi svi moramo potruditi da bi se to i deslio. Ako se to desi, onda će svijet biti mnogo bolji, a i Bosna i Hercegovina će biti mnogo bolja - zaključio je Womble.