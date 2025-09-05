Racija na gradilištu Hyundaijeve fabrike: Uhapšeno 475 radnika za koje se tvrdi da su ilegalni migranti

Veliki broj pripadnika policije izvršio je raciju na gradilištu fabrike južnokorejske kompanije Hyundai, smještene na jugoistoku američke savezne države Džordžija (Georgia), tokom koje je uhapšeno ukupno 475 osoba. Riječ je o jednoj od najvećih racija u okviru napora američkih vlasti da suzbiju ilegalni rad migranata na tlu Sjedinjenih Američkih Država.

Specijalni agent Službe za nacionalnu sigurnost, Stiven Šrank (Steven Schrank), saopćio je da je većina uhapšenih državljana Koreje. Kako je istakao, operacija je bila među najobimnijim do sada provedenim u SAD-u, a u njoj su učestvovale brojne savezne agencije.

Šrank je naveo da svih 475 privedenih osoba nije imalo legalan boravak u SAD-u. Neki su ušli u zemlju nelegalno, neki nisu uspjeli dobiti vizu, pojedinima je bilo zabranjeno da rade, dok su drugi nastavili boravak i nakon isteka važeće vize. Dodao je i da je dio radnika uspio izbjeći hapšenje i pobjeći tokom akcije.

Prema njegovim riječima, među privedenima bilo je i izvođača i podizvođača radova na gradilištu. Portparol Hjunadija je u izjavi za CNN rekao da ne vjeruje da je iko od uhapšenih zaposlenik same kompanije Hjunadi.

Gradilište obuhvata površinu od 2.900 hektara i sastoji se od dvije glavne cjeline – jedne namijenjene proizvodnji električnih vozila kompanije Hjunadi, dok se druga odnosi na pogon za pravljenje baterija, u sklopu zajedničkog projekta Hjunadija i kompanije LG.

Prema pisanju CNN-a, racije sličnog tipa danas su provedene i na drugim lokacijama širom Sjedinjenih Američkih Država, kao dio šire akcije protiv ilegalnih migranata na američkom tržištu rada.