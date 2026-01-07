Hrvatska policija obavijestila BiH da nepoznate osobe za večeras spremaju navodne napade na granične prijelaze u BiH

Sigurnosne agencije u BiH obaviještene su da nepoznate osobe pripremaju napade na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini, saznaje Istraga.ba. Službena informacija dostavljena je iz Hrvatske, odnosno iz sigurnosnih agencija te države.

Naime, Postaja granične policije Slavonski Brod obavijestila je svoje kolege iz Granične policije Bosne i Hercecegovine da je u Policijsku upravu Brodsko-posavske Županije došlo pismo u kojem je navedeno da 34 osobe navodno pripremaju napad na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini. U pismu koje je dostavljeno hrvatskoj policiji nije navedeno mjesto napada, niti je korište termin BIH. Umjesto toga navodi se skraćenica “bos”, kao oznaka za BiH. Dalje, u pismu je navedeno da će nepoznate osobe napad izvesti 7. januara navečer.

Ono što je interesantno, u pismu koje je su zaprimile hrvatske policijske agencije navedena su i imena izvršitelja. Ali hrvatski policajci tvrde da su imene napisana nečitko, tako da ne mogu dostaviti imena mogućih izvršilaca napada na granične prijelaze u BiH. Hrvatski policajci su svoje kolege u Bosni i Hercegovini o pismu i prijetnji informisali putem telefona.

Prema informacijama Istrage, o informaciji iz Hrvatske obaviješteni su svi pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine i podignut je stepen predostrožnosti.

Za sada nema informacija kada je i kako prijeteće pismo dostavljeno policijskim snagama u Hrvatskoj.

Da je informacija prodlijeđena i SIPA-i potvrdili su za Istragu i u toj Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

- Informacija iz Hrvatske je površnog karaktera. Ništa preciznije niti određenije nije navedeno - rečeno je za Istragu iz SIPA-i.