Zaposleni u Željeznicama FBiH: Tražimo 62 miliona za prugu i novi kolektivni, inače protesti i generalni štrajk

Zaposleni u Željeznicama Federacije BiH uputili su Vladi FBiH zahtjev da se u budžetu za 2026. godinu značajno poveća stavka za održavanje željezničke infrastrukture sa dosadašnjih 24 na 62 miliona KM.

Poručuju da bez ozbiljnijeg ulaganja pruge i oprema ne mogu izdržati ni osnovni nivo sigurnog i redovnog saobraćaja, te da se problemi godinama “krpe” umjesto da se rješavaju planski.

Osim novca za infrastrukturu, traže i zaključenje novog kolektivnog ugovora, jer je prethodni istekao krajem prošle godine, pa radnici žele jasna pravila i garancije o pravima, obavezama i uslovima rada.

Za ispunjenje zahtjeva dali su rok od 10 dana, uz poruku da očekuju konkretan odgovor i potez Vlade, a ne odgađanje ili “prebacivanje loptice” s jedne institucije na drugu.