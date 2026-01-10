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DALI ROK OD 10 DANA

Zaposleni u Željeznicama FBiH: Tražimo 62 miliona za prugu i novi kolektivni, inače protesti i generalni štrajk

Iz Sindikata ističu da je s predviđenim iznosom iz budžeta, koji nije mijenjan zadnjih 20 godina, nemoguće održavati željezničku infrastrukturu

Željeznice FBiH. Fena

S. S.

10.1.2026

Zaposleni u Željeznicama Federacije BiH uputili su Vladi FBiH zahtjev da se u budžetu za 2026. godinu značajno poveća stavka za održavanje željezničke infrastrukture sa dosadašnjih 24 na 62 miliona KM.

Poručuju da bez ozbiljnijeg ulaganja pruge i oprema ne mogu izdržati ni osnovni nivo sigurnog i redovnog saobraćaja, te da se problemi godinama “krpe” umjesto da se rješavaju planski.

Osim novca za infrastrukturu, traže i zaključenje novog kolektivnog ugovora, jer je prethodni istekao krajem prošle godine, pa radnici žele jasna pravila i garancije o pravima, obavezama i uslovima rada.

Za ispunjenje zahtjeva dali su rok od 10 dana, uz poruku da očekuju konkretan odgovor i potez Vlade, a ne odgađanje ili “prebacivanje loptice” s jedne institucije na drugu.

Ako se njihovi zahtjevi ne uvaže u zadatom roku, najavili su da će organizovati proteste, a potom stupiti i u generalni štrajk, što bi moglo ozbiljno poremetiti željeznički saobraćaj u Federaciji.

Stanje u javnim sistemima ne može držati “na minimumu” bez posljedica: kada infrastruktura stari, a dogovori o pravima radnika kasne, pritisak se prije ili kasnije prelije na ulice – i na vozni red.

# ŠTRAJK
# ŽELJEZNICE FBIH
# VLADA FBIH
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