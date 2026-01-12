Fikret Ljevo, predsjednik Sindikata željezničkih radnika u BiH, za "Avaz": Slijede protesti i generalni štrajk ako ne bude kolektivnog ugovora

Radnici “Željeznica FBiH” najavili su proteste i generalni štrajk, ako u roku od 10 dana ne budu započeti pregovori o novom kolektivnom ugovoru i ako iznos sredstava za održavanje željezničke infrastrukture, sa planiranih 24, ne bude uvećan na 62 milliona KM. S krajem prošle godine kolektivni ugovor je istekao i željezničari očekuju novi, s korekcijom njihovih primanja, jer blizu 80 posto zaposlenih u ovom javnom preduzeću preživljava s plaćama od 1.027 KM.

- Ovo stanje je došlo do vrhunca, jer mi ovo trpimo 20 godina, ako ne i više. Sve silne kredite koje su dosadašnje uprave dizale za kupovanje vozova, koji nam sada i valjaju, mi, radnici smo vratili. S malim platama i odricanjem od svih mogućih benefita koji su nam trebali pripasti. S novom upravom, koja je prošle godine imenovana, mi smo povećali platu za 28 posto. Ona je i sad jad jadova, ali možete misliti kolika je ona bila prije – kazao nam je Fikret Ljevo, predsjednik Samostalnog sindikata željezničkih radnika u BiH.

Pojašnjava da je jedan od najstarijih radnika u “Željeznicama FBiH” i da je prošle godine potpisan prvi kolektivni ugovor po kojem je kao VKV majstor sa 36 godina staža do prošle godina imao osnovnu plaću od 960 KM, a i danas je oko 300 KM ispod prosjeka u FBiH. S rastom minimalne plaće u FBiH iznos plaće NK radnika i VKV majstora sada je gotovo izjednačen.

- Da ne pričam o pruzi. Nemamo je čime održavati, nemamo ništa. U kompaniji rade uglavnom ljudi koji su branili ovu zemlju. Odbranili smo državu, odbranit ćemo i željeznicu, garantujem životom. Ona mora raditi, niko je neće ukinuti – ističe Ljevo.

Radnici će sačekati sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, na kojoj će biti razmatran prijedlog budžeta FBiH za 2026. godinu, a u slučaju da iznos planiran za “Željeznice FBiH” ostane isti, najavljuju proteste i generalni štrajk.