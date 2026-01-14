Konaković potrošio stotine hiljada u jednom danu: Na zamjenu tepiha i kancelarijski materijal otišlo više od 100.000 KM

Dok se građani suočavaju s rastom cijena i sve težim životnim standardom, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, na čijem je čelu Elmedin Konaković, odlučilo je da kraj 2025. godine obilježi temeljnim uljepšavanjem vlastitih prostorija, piše Srpskainfo.

Posljednjeg dana decembra 2025. godine, bukvalno u finišu budžetske godine, Konakovićevo ministarstvo potpisalo je niz ugovora sa privatnim firmama, čime su ozvaničeni tenderi vrijedni stotine hiljada maraka javnog novca.

Spisak poslova ukazuje da se ne radi o hitnim intervencijama, već o sveobuhvatnoj obnovi – od klima uređaja i lifta, preko molerskih radova i novih tepiha, do kancelarijske opreme i materijala.

Nabavka skenera

Kada se svi ovi ugovori saberu, dolazi se do iznosa od najmanje 366.334 KM bez PDV-a.

I to u resoru koji bi, prema zvaničnim nadležnostima, trebalo prvenstveno da jača diplomatsku mrežu, međunarodni položaj BiH i zaštitu interesa građana u inostranstvu.

Prema dostupnim podacima, samo za radove i opremu koji se odnose na klimatizaciju sklopljena su dva ugovora sa firmom „VD-Mašinske instalacije“ iz Sarajeva.

Prvi se odnosi na popravku sistema klimatizacije, a njegova vrijednost iznosi 32.800 KM bez PDV-a, dok je drugi ugovor, zaključen istog dana, 31. decembra 2025. godine, za nabavku, isporuku i ugradnju klima uređaja, vrijedan 41.000 KM bez PDV-a.

Ni tehnološko „osvježavanje“ nije izostalo. Firma Godimerc iz Sarajeva dobila je ugovor za nabavku desktop i prenosnih računara vrijedan 34.848 KM bez PDV-a, kao i dodatnih 4.737 KM bez PDV-a za nabavku skenera.

Iako su IT ulaganja u javnim institucijama često opravdavana potrebom modernizacije, ostaje nejasno koliko je postojeća oprema bila dotrajala i da li je zamjena bila nužna upravo u ovom trenutku.

Jedan od najskupljih pojedinačnih poslova je zamjena lifta u zgradi Ministarstva, za šta je angažovana firma Liftmont iz Sarajeva, a ugovor je težak 71.500 KM bez PDV-a.

Paralelno s tim, Ministarstvo je izdvojilo 79.659 KM bez PDV-a za molersko-farbarske radove, koje će izvoditi firma Neimar iz Sarajeva, dok je za zamjenu tekstilnih podnih obloga – tepiha i etisona potpisan ugovor vrijedan 75.000 KM bez PDV-a sa firmom Maccao iz Mostara.

Kompletno uređenje

Na kraju, za nabavku kancelarijskog materijala potpisan je ugovor sa firmom Crobox iz Sarajeva, vrijedan 26.675 KM bez PDV-a.

Da li je zaista bilo neophodno da se gotovo kompletno uređenje zgrade Ministarstva realizuje baš sada, odnosno da li su prioritet bile nove podne obloge i svježe ofarbani zidovi, ili efikasnija diplomatska služba?

Ta pitanja, za sada, ostaju bez odgovora, dok Konakovićevo ministarstvo u 2026. godinu ulazi u novom, znatno skupljem ruhu, piše Srpska info.