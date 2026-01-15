Stanje na putevima u BiH uglavnom zadovoljavajuće

Prema jutarnjim informacijama prikupljenim od putnih službi širom Bosne i Hercegovine, stanje na većini puteva je uglavnom zadovoljavajuće, uz vlažne do mokre kolovoze i promjenjive vremenske uslove.

Preovladava oblačno vrijeme, mjestimično uz maglu (posebno na područjima Kladnja, Olova, Živinica, Gradačca, Livna, Kupresa, Mostara i Čapljine). Na pojedinim dionicama vrši se posipanje kolovoza, dok je lokalno prisutan snijeg na kolovozu (pravac Grebak–Trnovo), kao i osipanje kamenog materijala na pojedinim putnim pravcima.

I pored navedenog, uslovi za odvijanje saobraćaja su uglavnom dobri, ali je neophodan povećan oprez.

Poseban oprez

- Apelujemo na sve vozače da budu posebno oprezni zbog otapanja snijega sa krovova objekata, jer su pješaci na mnogim mjestima primorani da se kreću kolovozom, što dodatno povećava rizik u saobraćaju. Također, uslijed topljenja snijega česti su odroni, naročito na usjecima i planinskim dionicama. Vozače podsjećamo da prilagode brzinu uslovima na putu, drže propisano rastojanje između vozila i poštuju saobraćajnu signalizaciju.

Ovom prilikom, povodom Dana vozača, upućujemo iskrene čestitke svim kolegama vozačima, uz želju za sigurnu vožnju, mirne kilometre i sretan povratak kući - poručuju iz BIHAMK-a jutros.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Granični prijelazi

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. 12. 2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.