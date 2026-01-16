Pivić razgovarao s mještanima Stupnog Dola: Nijedan zahtjev mještana ne treba ostati bez podrške

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona Ćazim Huskić, u prisustvu vršioca dužnosti načelnika Općine Vareš Malika Rizvanovića, posjetili su mjesnu zajednicu Stupni Do, gdje su razgovarali s predstavnicima Savjeta ove MZ iz Vareša, predstavnicama udruženja žena, kao i s mještanima ovog povratničkog naselja.

Rješavanje problema

Predstavnici mjesne zajednice i udruženja naglasili su da im je posebno važno što su tokom susreta s pažnjom saslušani problemi i stvarne potrebe mještana Stupnog Dola.

Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Stupni Do Bajro Likić, predsjednica Udruženja „Žene Stupnog Dola“ Elvedina Likić i predsjednica „Udruženja žena za ruralni razvoj, održivi povratak, reintegraciju i resocijalizaciju povratnika Zvijezda Vareš“ Adisa Likić kazali su da im ova posjeta daje nadu da će se u narednom periodu pokrenuti rješavanje dugogodišnjih problema s kojima se mještani suočavaju.

Naglasili su da je Stupni Do mjesto koje je u odbrani Bosne i Hercegovine podnijelo ogromnu žrtvu, te da nema kuće koja nije dala šehida, zbog čega ovo mjesto zaslužuje posebnu pažnju i kontinuiranu institucionalnu podršku.

Putna komunikacija

Kao projekte od posebne važnosti za Stupni Do izdvojili su obnovu i rekonstrukciju putne komunikacije Majdan – Stupni Do, ugradnju zaštitnih bankina i saobraćajnih znakova, instalaciju javne rasvjete na relaciji Majdan – Mir, obnovu spomen-obilježja stradalima 23.10.1993. godine, asfaltiranje puta od mjesnog mezarja do lokalnog puta u selu, pokretanje idejnog projekta utopljavanja mjesne džamije i prostorija udruženja te pokretanje projekta izgradnje Spomen-sobe žrtvama zločina u Stupnom Dolu – Vareš iz 1993. godine.

Pivić je kazao da mu je posebno drago što se sastao s ljudima koji su se vratili na svoja ognjišta i koji danas žive u Stupnom Dolu.

- Znamo šta se ovdje desilo. Ovo mjesto zaslužuje svaku pažnju i svako poštovanje. Nijedan zahtjev koji dođe iz Stupnog Dola ne treba ostati bez podrške - poručio je premijer Pivić, dodajući da je obaveza svih nivoa vlasti da povratnička mjesta učine dostupnijima i kvalitetnijima za život, saopćeno je iz Vlade ZDK.