Načelnik Marinko Božović proglasio vanredno stanje u Općini Istočna Ilidža

Na teritoriji općine Istočna Ilidža proglašena je vanredna situacija zbog bujičnih potoka uzrokovanih naglim topljenjem snijega i jakom kišom, saopšteno je iz ove općine.

Načelnik Općine Istočna Ilidža Marinko Božović je jučer proglasio vanredno stanje, uz pojašnjenje da je kritična situacija u nekoliko ulica.

- Posebno teška situacija je u ulicama Trg Miroslava Berjana, Carice Milice, Meše Selimovića, u Mladičkoj ulici i generalno na svim padinskim ulicama, gdje se pojavljuju bujični potoci. Općina Istočna Ilidža obavijestila je Civilnu zaštitu Republike Srpske, Vatrogasnu brigadu Istočno Sarajevo i JKP 'Komil', i sve ekipe su na terenu - saopćeno je iz ove općine.

Tokom noći je još iz općine rečeno da je zaustavljeno slivanje vode prema bolnici "Srbija" tokom noći, ali i da je u opasnosti bila Upravna zgrada ove lokalne jedinice.

Također, saopćeno je i da je problem tokom noći nastao i u naselju Grlica zbog aktiviranja bujičnog potoka Megara te da nisu bile ugrožene kuće.

Podsjetimo, obilne padavine koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu tokom jučerašnjeg dana stvorile su probleme u brojnim mjestima. Posebni problemi nastali su u sarajevskim naseljima Otes, Doglodi i Hotonj, kao i u gradovima Jablanica i Konjic.