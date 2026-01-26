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SARAJEVO

Zbog pucanja cijevi 618 stanova ostalo bez grijanja, ekipe Toplana izašle na teren

Kako je navedeno, prekid u isporuci grijanja nastao je usljed radova na sanaciji mreže, a počeo je danas u 13 sati

Ekipe izašle na teren. Toplane Sarajevo

M. Až.

26.1.2026

Zbog pucanja cijevi na distributivnoj mreži, došlo je do privremenog prekida u isporuci toplotne energije iz kotlovnice K-1, saopćeno je iz sarajevskih Toplana.

Kako je navedeno, prekid u isporuci grijanja nastao je usljed radova na sanaciji mreže, a počeo je danas u 13 sati.

- Bez grijanja će privremeno ostati potrošači na adresama Bajrama Zenunija broj 1, 2, 3, 4, 5 i 6, kao i potrošači u ulici Trg solidarnosti broj 1, 3, 5, 7–17 i 19. Ukupno se radi o 618 stanova - saopćeno je iz Toplana.

Iz ovog preduzeća su građane pozvali na razumijevanje i strpljenje zbog nastale situacije.

- Ekipe Toplana su odmah izašle na teren i intenzivno rade na otklanjanju kvara. Ulažu se maksimalni napori kako bi sanacija bila završena u najkraćem mogućem roku, te kako bi potrošači u što skorije vrijeme ponovo dobili grijanje - dodaje se u saopćenju.

# TOPLANE SARAJEVO
# GRIJANJE
# SARAJEVO
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