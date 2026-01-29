BiH uputila protestno pismo Izraelu zbog susreta izraelskih zvaničnika s osobama koje se identificiraju kao četnici

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je danas protestno pismo ambasadorici Izraela, izražavajući duboko nezadovoljstvo zbog načina na koji je organizovana posjeta Milorada Dodika i v.d. predsjednice RS Ane Trišić-Babić Izraelu.

U pismo, Ministarstvo prvo ističe odsustvo zastave Bosne i Hercegovine i korištenje simbola koji ne predstavljaju državu, što ocjenjuje kao čin suprotan diplomatskoj praksi, protokolu i principima ravnopravnosti država utvrđenim Povelju Ujedinjenih nacija i Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.

Dalje, pismo izražava duboko razočarenje i ozbiljnu zabrinutost zbog sastanaka izraelskih predstavnika s osobama koje se identificiraju kao četnici, paravojnom organizacijom koja je tokom Drugog svjetskog rata podržavala organizatore Holokausta, promovirajući istu ideologiju i danas.

Negiranje genocida

Ministarstvo vanjskih poslova BiH naglašava da je međunarodna zajednica obilježavala godišnjicu i dan sjećanja na Holokaust, dok je Milorad Dodik prepoznat kao negator genocida koji je, kako se navodi, lično djelovao u medijima relativizirajući genocid počinjen u Srebrenici 1995. godine.

Posebno mjesto u pismu zauzima osvrt na Yad Vashem, izraelski službeni memorijalni centar posvećen žrtvama Holokausta.

- Kako su četnici povećavali saradnju s Nijemcima, njihov odnos prema Jevrejima na područjima pod njihovom kontrolom se pogoršavao, a Jevreje su povezivali s omraženim komunizmom. Bilo je mnogo slučajeva da su četnici ubijali Jevreje ili su ih predavali Nijemcima - navodi se u pismu.

Podsjećaju i na činjenicu da Jevrej u Bosni i Hercegovini ne može biti kandidat za člana Predsjedništva BiH, te da su izmjene Ustava koje bi to omogućile podržali svi bošnjački politički predstavnici, dok je Milorad Dodik sa svojim političkim partnerima glasao protiv toga.

Promoviranje historijskog revizionizma

U pismu se dalje navodi da Milorad Dodik i Ana Trišić-Babić promovišu historijski revizionizam i ideologiju četništva, koja je, kako se ističe, nespojiva s međunarodnim pravom, pravdom i univerzalnom posvećenošću sjećanju i odgovornosti.

Davanje vidljivosti i legitimiteta takvim osobama u okolnostima obilježavanja Holokausta i genocida ocjenjuje se kao postupak duboko zabrinjavajući i u suprotnosti s principima "Nikada više".

Na kraju, Ministarstvo vanjskih poslova BiH dodatno naglašava važnost vođenja bilateralne komunikacije isključivo na osnovama ustavnog poretka, suvereniteta i međunarodnog statusa Bosne i Hercegovine u svim budućim angažmanima.