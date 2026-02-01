Evo kakvo će danas biti vrijeme u BiH

U većem dijelu Hercegovine danas se očekuje razvedravanje. Oblačno će se zadržati u Bosni i na sjeveru Hercegovine. U Bosni će biti slabih padavina.

U nizinama slaba kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu zemlje do 11 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa kišom ili susnježicom. Jutarnja temperatura oko 1, a najviša dnevna temperatura zraka oko 4 stepena.