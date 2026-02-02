Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJE

Pećanin: "Ko nas je kleo, nije dangubio"

Advokat i novinar brutalno tačno o nesposobnom Konakoviću kojeg neće biti na prevažnom skupu

Pećanin ironično: Svaka čast Konakoviću!. Avaz - Armin Durgut / PIXSELL

S. S.

2.2.2026

Advokat i novinar Senad Pećanin osvrnuo se na činjenicu da će jedini govornik iz BiH na važnom Samitu u Vašingtonu biti članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović (SNSD), dok se Elmedin Konaković (NiP) izbacivanje Hayata iz programske šeme Moje TV. Ironično je poručio "svaka čast Konakoviću".

- U Vašingtonu će u četvrtak u Evropskom centru Atlantskog saveza SAD biti održana osnivačka konferencija Samita “Balkan naprijed”. Na konferenciji će, pored više nekadašnjih američkih ambasadora u državama Zapadnog Balkana, učestvovati i predsjednik Crne Gore, ministrica vanjskih poslova Albanije, zamjenica ministra vanjskih posliva Grčke, predsjednik Skupštine Sjeverne Makedonije te predsjednik Bechtela. Na konferenciji će se razgovarati o aktuelnoj američkoj politici prema regionu, a jedna od posebnih tema razgovora je i situacija u Bosni i Hercegovini. Jedini govornik iz naše zemlje je Željka Cvijanović.

Ako se pitate zašto u Vašingtonu neće biti ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića, mogući odgovor leži u njegovim brojnim, svakodnevnim objavama na društvenim mrežama. Ovaj “autor digitalnog sadržaja” prosto nema vremena da se bavi poslovima koji ulaze u opis funkcije ministra vanjskih poslova, jer je prethodnih dana bio prezauzet izbacivanjem mrske mu Televizije Hayat iz ponude kablovske televizije BH Telecoma i ratovanjem po društvenim mrezama, iz korištenje ne diplomatskog već kočijaškog rječnika, protiv Švrakića, Avde Avdića, Radončića, SDA, DF-a. Valja podsjetiti da se Milorad Dodik u posljednjih petnaestak dana našao u Moskvi, sa Netanjahuom u Izraelu, a narednih dana mu se možda posreći i ugrabi slikanje sa Trampom na Molitvenom doručku u Vašingtonu. Zato bravo za ministra Konakovića, “ko nas je kleo nije dangubio” - naveo je Pećanin.

# SENAD PEĆANIN
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (19)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.