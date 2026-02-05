Sarajevski aerodrom nastavlja pozitivan trend poslovanja

Međunarodni aerodrom Sarajevo je u januaru ove godine imao 121.762 putnika ili 4,7 posto više u odnosu na januar 2025. godine, kada su evidentirana 116.283 putnika.

Tokom januara 2026. je ostvareno ukupno 1.155 aviooperacija (u januaru 2025. godine 1.175), te je zabilježeno 238,5 tona tereta - cargo (u januaru 2025. godine 241,4 t).

Međunarodni aerodrom Sarajevo u 2025. godini je ostvario godišnji rekord, opsluživši čak 2.226.692 putnika, što predstavlja rast od 22,2 posto u odnosu na 2024. godinu.

Osim toga, zabilježen je i rekordni broj aviooperacija – ukupno 19.671, što je za 16,8 posto više nego prethodne godine, dok je cargo teret iznosio 3.344.215 kg.

Tokom 2025. godine Sarajevo je najviše bilo povezano sa aerodromima u Istanbulu, Beču i Zagrebu.