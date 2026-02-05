Upozorenje Civilne zaštite HNK: Moguća lokalna izlijevanja rijeka, zagađen zrak u Mostaru

Operativni centar Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije upozorio je u četvrtak na mogućnost lokalnog izlijevanja pritoka rijeke Neretve na srednjem i donjem toku, posebno vodotoka Trebižat, uslijed obilnih padavina koje se očekuju u narednim danima na slivnom području Jadranskog mora.

Prema mjerenjima u jutarnjim satima, vodostaj Trebižata u Humcu iznosio je 323 cm (redovna obrana od poplava je 280 cm), dok je rijeka Radobolja u Mostaru zabilježila 76 cm (redovna obrana od poplava je 75 cm), navode iz Operativnog centra Civilne zaštite HNŽ-a.

Ujedno, podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) pokazali su da je indeks kvalitete zraka u Mostaru u 8 sati označen kao zagađen, dok je na Ivan Sedlu zrak ocijenjen kao umjereno zagađen.