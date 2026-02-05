Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PODACI FHMZ

Upozorenje Civilne zaštite HNK: Moguća lokalna izlijevanja rijeka, zagađen zrak u Mostaru

Mogućnost lokalnog izlijevanja pritoka rijeke Neretve na srednjem i donjem toku

Upozorenje Civilne zaštite HNŽ: Moguća lokalna izlijevanja rijeka, zagađen zrak u Mostaru. FENA

FENA

5.2.2026

Operativni centar Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije upozorio je u četvrtak na mogućnost lokalnog izlijevanja pritoka rijeke Neretve na srednjem i donjem toku, posebno vodotoka Trebižat, uslijed obilnih padavina koje se očekuju u narednim danima na slivnom području Jadranskog mora.

Prema mjerenjima u jutarnjim satima, vodostaj Trebižata u Humcu iznosio je 323 cm (redovna obrana od poplava je 280 cm), dok je rijeka Radobolja u Mostaru zabilježila 76 cm (redovna obrana od poplava je 75 cm), navode iz Operativnog centra Civilne zaštite HNŽ-a.

Ujedno, podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) pokazali su da je indeks kvalitete zraka u Mostaru u 8 sati označen kao zagađen, dok je na Ivan Sedlu zrak ocijenjen kao umjereno zagađen.

# HNK
# CIVILNA ZAŠTITA FBIH
# NERETVA
# VODOSTAJI
# POPLAVE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.