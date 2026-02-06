Pretežno oblačno vrijeme s kišom u BiH

Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni je zabilježena slaba kiša, a na vrhovima planina slab snijeg.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -3; Sokolac -2; Gradačac 0; Jajce, Srebrenica, Tuzla, Zenica 2; Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Sanski Most 3; Doboj, Drvar, Ivan Sedlo 4; Sarajevo 6; Bihać, Livno, Trebinje 7; Mostar 9; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 921 hPa, za 21 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na vrhovima planinama sa snijegom. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 6 do 12 °C.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Dnevna temperatura zraka oko 9 °C.

Biometeorološke prilike blago će se popraviti. Mada će temperature i dalje imati natprosječne vrijednosti za ovaj dio godine, slabljenje južine ipak će pozitivno djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se djelimično umanjiti. Problemi su pretežno mogući usljed tmurnog i kišovitog vremena, što bi ponajviše moglo djelovati na lošije raspoloženje. Sa noćnim satima će, uz više svježine, biti malo ugodnije.