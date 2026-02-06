VSTV će od Tužilaštva tražiti izjašnjenje o navodima da je zaustavljena optužnica za ratni zločin

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH će od Uprave Tužilaštva BiH tražiti izjašnjenje o navodima tužioca Izeta Odobašića da je Milanko Kajganić, glavni državni tužilac, zabranio slanje na potvrđivanje Državnom sudu optužnice za zločine u Sanskom Mostu i Manjači, potvrđeno je za Detektor.

Članovi Stalne komisije za efikasnost i kvalitetu tužilaštava VSTV-a BiH su razmatrali materijal koji je tužilac Odobašić “u kontekstu odabira predmeta za analitičko ocjenjivanje” dostavio 23. januara 2026. godine ovoj instituciji, protiv njegovog nekadašnjeg profesora u školi i rukovodilaca u instituciji gdje je radio.

“Stalna komisija je zadužila Odjel za pravosudnu analitiku i izvještavanje Sekretarijata VSTV-a BiH da od Uprave Tužilaštva Bosne i Hercegovine, pismenim putem, zatraži izjašnjenje o navodima tužioca Odobašića”, rečeno je za Detektor.

Optužnice za zločine

Detektor je ranije pisao da je tužilac Odobašić uputio Stalnoj komisiji za efikasnost i kvalitet tužilaštava u VSTV-u informaciju kako je glavni državni tužilac Kajganić zabranio slanje na potvrđivanje Sudu BiH optužnice za zločine u Sanskom Mostu i na Manjači podignute protiv njegovog nekadašnjeg nastavnika u srednjoj policijskoj školi i profesora na policijskoj akademiji i drugih osoba. U informaciji je navedeno kako je Kajganić činio sve da spriječi podizanje optužnice protiv osumnjičenog Mile Došenovića. Odobašić je protiv Kajganića podnio i pritužbu na rad Uredu disciplinskog tužioca.

Nakon toga je i Kajganić podnio UDT-u prijavu protiv tužioca Odobašića zbog disciplinskog prekršaja neizvršavanja uputstava nadređenog tužioca i kršenja principa Etičkog kodeksa tužilaca.

Tužilac Odobašić je za Detektor izjavio kako se njegov šef Kajganić morao izuzeti iz predmeta protiv Mileta Došenovića za ratne zločine u Sanskom Mostu i Manjači jer je poznavao osumnjičenog, kao i da se radi o sukobu interesa.

Nije traženo izuzeće

Iz Tužilaštva BiH su naveli da je Došenović bio profesor u obrazovnoj ustanovi “koju je, uz stotine drugih polaznika, pohađao i glavni tužitelj Kajganić” prije 33 godine. Dodaju i kako je Došenović prije 22 godine bio jedan od rukovodilaca u instituciji u kojoj je Kajganić radio. U odgovoru Tužilaštva se ne navodi u kojoj obrazovnoj ustanovi je Došenović bio profesor, niti u kojoj instituciji je bio rukovodilac.

“Glavni tužitelj Kajganić nije, niti je ikad bio postupajući tužilac u navedenom predmetu, a izuzeće nije traženo jer, prema stavovima Suda BiH, navedeno nisu osnovi za izuzeće”, rečeno je za Detektor.

Odobašić je za Detektor rekao da ne postoji takva praksa Suda BiH.