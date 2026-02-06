Čović: Nije izgubljeno vrijeme, imamo dva-tri mjeseca da riješimo Izborni zakon, imat ćemo puno razgovora

Nakon sjednice HNS-a BIH, javnosti se obratio predsjednik ove organizacije Dragan Čović.

Naveo je da se spremaju novi projekti od Južne interkonekcije do Jadransko-jonske interkonekcije. Istakao je da je problem što nema Zakona o prostornom planu, što je prezentirao ministar Nedić.

- Naredna sjednica će biti prva ili druga sedmica marta kada će biti dogovor oko kandidata za Predsjedništvo BiH - rekao je Čović.

Govoreći o sastanku Karen Pirs, kazao je da je dobro informirana o Bosni i Hercegovini, a pogotovo vezano za Izborni zakon.

- Vrijeme nije izgubljeno, imamo naredna dva ili tri mjeseca da riješimo Izborni zakon vezano za izbor Predsjedništva. Riješili smo to u Domu naroda, u Predstavničkom domu je potrebna podrška Bošnjaka. Bit će jako puno razgovora iz različitih političkih opcija da otklonimo ključne probleme, a to su Izborni zakon i legitimno predstavljanje. Čini mi se da je američka administracija otvorila vrata za sve odnose, za 20-ak dana ćemo biti u službenoj posjeti Vašingtonu. Jasno je kakva je ozbiljnost sastanaka na Molitvenom doručku, mi ćemo to imati u drugačijem obliku - kazao je Čović.

Naveo je i da je jedno od važnih pitanja državna imovina. Što se tiče Plana rasta, pojasnio je da su većina kreditna sredstva, ali da mu je žao što nije bilo mudrosti da se to iskoristi.

- Nadam se da ćemo Plan rasta definirati, kao što je su zakoni o Sudu, VSTV-u i imenovanju glavnog pregovarača. Izgleda da je više stalo ljudima u Briselu nego ovdje. Neke stvari se mijenjaju, bili bi naivni da to ne iskoristimo. Put ka EU moramo otvoriti, šta god neko mislio, drugog puta nemamo - naglasio je.

Istakao je da je veliki problem za prostorne planove, može se reflektirati i na Južnu interkonekciju.

- To se mora definirati, da se vodi računa i o interesima i lokalne zajednice i kantona, pogotovo jer će sve vrijeme biti iznad zemlje. Ne možete tu krivudati kako vam padne napamet, razgovarat ćemo o tome na koordinaciji. Crna Gora je već potpisala s Bechtelom ugovor, to nas je i potaknulo. Čini mi se da ćemo morati bili malo odgovorniji - istakao je.