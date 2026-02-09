Danas isplata invalidnina za januar u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo financija - finansija osiguralo je sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja te nositelje ratnih priznanja za januar 2026. godine, u ukupnom iznosu od 30.741.182,04 KM.

Također su osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata za prethodni mjesec u ukupnom iznosu od 26.583.722,44 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina ovim kategorijama su upućeni prema bankama, saopćeno je iz Federalno ministarstvo financija.