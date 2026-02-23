Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TZKS

Sarajevo oduševilo posjetioce na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Turistička zajednica KS predstavila bogatu ponudu na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Turistička zajednica KS predstavila bogatu ponudu na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Turistička zajednica KS

I. Š.

23.2.2026

Turistička zajednica Kantona Sarajevo ponovo je učestvovala na prestižnom Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji se održao od 19. do 22. februara. Sajam, jedan od najvećih u regionu, okupio je više od 350 izlagača, turističkih organizacija, turoperatora i medija iz zemlje i inostranstva.

U okviru ovog sajma, Turistička zajednica KS održala je niz sastanaka s predstavnicima turističkih agencija i turoperatora, otvarajući nove mogućnosti za saradnju i unapređenje turističkog prometa. Posjetu štandu TZKS uveličao je i Husein Memić, ministar turizma i omladine Srbije, koji je izrazio punu podršku i naglasio važnost zajedničkog djelovanja u turizmu.

"Regija Balkana predstavlja ključnu ciljnu grupu za Kanton Sarajevo, a gosti iz Srbije su tokom prošle godine činili jednu od najbrojnijih turista, ostvarivši gotovo 75.000 noćenja", izjavio je predstavnik Turističke zajednice KS.

Na štandu su se predstavili i brojni partneri, uključujući Turističku zajednicu SBK, Nacionalni park Una, te luksuzne hotele poput Courtyard by Marriott Sarajevo, Hotel Hills Sarajevo i Swissotel Sarajevo.

Ove godine, Turistička zajednica KS posebno je istakla kulturno-historijsko naslijeđe Sarajeva, autentičnu gastronomiju, te bogatu ponudu festivala i zimskog turizma, čineći Sarajevo jednim od najprivlačnijih odredišta jugoistočne Evrope.

# SARAJEVO
# SAJAM
# BEOGRAD
# TURISTIČKA ZAJEDNICA KS
# TZKS
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.