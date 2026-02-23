Sarajevo oduševilo posjetioce na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Turistička zajednica Kantona Sarajevo ponovo je učestvovala na prestižnom Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, koji se održao od 19. do 22. februara. Sajam, jedan od najvećih u regionu, okupio je više od 350 izlagača, turističkih organizacija, turoperatora i medija iz zemlje i inostranstva.

U okviru ovog sajma, Turistička zajednica KS održala je niz sastanaka s predstavnicima turističkih agencija i turoperatora, otvarajući nove mogućnosti za saradnju i unapređenje turističkog prometa. Posjetu štandu TZKS uveličao je i Husein Memić, ministar turizma i omladine Srbije, koji je izrazio punu podršku i naglasio važnost zajedničkog djelovanja u turizmu.

"Regija Balkana predstavlja ključnu ciljnu grupu za Kanton Sarajevo, a gosti iz Srbije su tokom prošle godine činili jednu od najbrojnijih turista, ostvarivši gotovo 75.000 noćenja", izjavio je predstavnik Turističke zajednice KS.

Na štandu su se predstavili i brojni partneri, uključujući Turističku zajednicu SBK, Nacionalni park Una, te luksuzne hotele poput Courtyard by Marriott Sarajevo, Hotel Hills Sarajevo i Swissotel Sarajevo.

Ove godine, Turistička zajednica KS posebno je istakla kulturno-historijsko naslijeđe Sarajeva, autentičnu gastronomiju, te bogatu ponudu festivala i zimskog turizma, čineći Sarajevo jednim od najprivlačnijih odredišta jugoistočne Evrope.