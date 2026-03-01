Penzioneri FBiH bi trebali 5. marta dobiti penziju

Vlada Federacije BiH je prihvatila Odluku o usklađivanju mirovina prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Odlukom Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje, penzioneri u Federaciji BiH trebali bi 5. marta dobiti februarske penzije koje će biti uvećane za 0,06 posto.

Odluka je donesena na telefonskoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 20. februara. Prijedlog je uputilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Usklađivanje iznosi 11,26 posto, a odnosi se na visinu penzije isplaćene za decembar 2025. godine.

Ovu odluku donio je Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje.

Prema novom izračunu, minimalna mirovina koja trenutno iznosi 666,40 KM bit će povećana za 36 feninga. Novi iznos minimalne penzije bit će 666,76 KM.