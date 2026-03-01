Krah Konakovićevog američkog "lobiranja": Mirza Pilaković u oktobru 2025. prekinuo saradnju sa MVP, za RS u Vašingtonu lobira bivši šef Misije OSCE-a u BiH

Mirza Pilaković, jedan od dvojice lobista koje je angažovalo Ministarstvo vanjskih poslova BiH, odnosno ministar Elmedin Konaković za zastupanje interesa Bosne i Hercegovine u SAD-u, još u oktobru prošle godine prekinuo je saradnju sa MVP BiH i istupio iz organizacije Bosnian American Alliance. – Mirza Pilaković je prekinuo odnos sa stranim nalogodavcem: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dana 29.10.2025. Mirza Pilaković je podnio ostavku u Upravnom odboru i više ne predstavlja Bosnian American Alliance ni u kojem svojstvu, uključujući i u svrhe njegove registracije ili aktivnosti prema Zakonu o registraciji stranih agenata – stoji u dokumentu američkog Ministarstva pravde, piše Istraga.ba.

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Pilaković je bio posrednik između Ministarstva vanjskih poslova BiH i američke lobističke kuće Continental Strategy LLC. U ugovoru potpisanom 15. aprila prošle godine, navodi se da će Continental Strategy LLC za iznos od 35.000 dolara mjesečno osigurati lobističke usluge za Bosnian American Alliance i sastanke sa novom američkom administracijom. Mirza Pilaković, američki državljanin porijeklom iz BiH, hvalio se da ima “odlične kontakte” sa prvom administracijom predsjednika Donalda Trumpa i bivšim potpredsjednikom SAD-a Mikeom Penceom, ali i navodno dobre veze u aktuelnoj Trumpovoj administraciji i State Departmentu. - Građani BiH se mogu nadati do sada najdinamičnijim i najboljim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama od poslije rata. Mislim da smo imali priliku pokazati trenutnu sliku u BiH, ko koči procese, šta su greške sistema i mislim da se možemo nadati čak i nekim korekcijama trenutne situacije i veoma snažnim odnosima prema BiH u pozitivnom smislu i velikoj podršci američke administracije, State Departmenta itd. Efekti se mogu očekivati u narednih 6 do 12 mjeseci, to će ići postepeno, ali u sljedećih godinu ćemo vidjeti neke veoma pozitivne promjene - rekao je Pilaković početkom aprila prošle godine u intervjuu za jedan medij. Pola godine kasnije, Konakovićev „američki lobista“ odlučio je naprasno da prekine saradnju. A zvanični podaci iz američkog registra stranih agenata govore o tome kako su se odvijali ti “dinamični odnosi” koje je obećavao Pilaković. Od aprila do kraja jula 2025. godine, Bosnian American Alliance je posredstvom Continental Strategy LLC-a uspjela Konakoviću osigurati samo tri sastanka sa članovima Trumpove administracije na kojima se razgovaralo o potencijalnim „mogućnostima saradnje“.

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Konakovićev pokušaj lobiranja i saradnje sa Mirzom Pilakovićem i Almasom Šehićem, navodno “uspješnim američkim biznismenima” porijeklom iz BiH, od samog početka je bio osuđen na propast. Nakon što je u panici zbog sve agresivnijeg Dodikovog lobiranja u SAD-u navrat-nanos sklopljen ugovor sa Bosnian American Alliance, Šehić i Pilaković našli su se u problemu kada je na njihove račune uplaćen novac za “lobiranje” koji su navodno prikupili poduzetnici iz BiH. Naime, u ugovoru sa MVP BiH bilo je navedeno da će se lobiranje za Bosnu i Hercegovinu obavljati bez naknade. Stoga nikome u bankarskom sektoru nije bilo jasno na osnovu čega su poduzetnici uplatili novac za lobiranje, ako oni nisu potpisali takav ugovor. Zbog sumnjivih tokova novca koji su uplaćivani bh. “lobistima” u SAD-u Tužilaštvo BiH je pokrenulo istragu.

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Indikativno je da ministar Konaković uopće nije reagovao na vijest koju su objavili mediji da je Vlada Republike Srpske početkom februara potpisala ugovor sa Continental Strategy LLC – dakle, istom onom lobističkom kućom koja je trebala lobirati za MVP BiH. Konaković je javnosti prigodno prešutio i činjenicu da je jedan od njegovih ključnih američkih “lobista”, Mirza Pilaković, prije puna četiri mjeseca praktično nestao iz cijele priče o bosansko-američkom lobističkom savezu.

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