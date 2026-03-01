Krah Konakovićevog američkog "lobiranja": Mirza Pilaković u oktobru 2025. prekinuo saradnju sa MVP, za RS u Vašingtonu lobira bivši šef Misije OSCE-a u BiH

Mirza Pilaković, jedan od dvojice lobista koje je angažovalo Ministarstvo vanjskih poslova BiH, odnosno ministar Elmedin Konaković za zastupanje interesa Bosne i Hercegovine u SAD-u, još u oktobru prošle godine prekinuo je saradnju sa MVP BiH i istupio iz organizacije Bosnian American Alliance.
– Mirza Pilaković je prekinuo odnos sa stranim nalogodavcem: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dana 29.10.2025. Mirza Pilaković je podnio ostavku u Upravnom odboru i više ne predstavlja Bosnian American Alliance ni u kojem svojstvu, uključujući i u svrhe njegove registracije ili aktivnosti prema Zakonu o registraciji stranih agenata – stoji u dokumentu američkog Ministarstva pravde, piše Istraga.ba.
Pilaković je bio posrednik između Ministarstva vanjskih poslova BiH i američke lobističke kuće Continental Strategy LLC.
U ugovoru potpisanom 15. aprila prošle godine, navodi se da će Continental Strategy LLC za iznos od 35.000 dolara mjesečno osigurati lobističke usluge za Bosnian American Alliance i sastanke sa novom američkom administracijom.
Mirza Pilaković, američki državljanin porijeklom iz BiH, hvalio se da ima “odlične kontakte” sa prvom administracijom predsjednika Donalda Trumpa i bivšim potpredsjednikom SAD-a Mikeom Penceom, ali i navodno dobre veze u aktuelnoj Trumpovoj administraciji i State Departmentu.
- Građani BiH se mogu nadati do sada najdinamičnijim i najboljim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama od poslije rata. Mislim da smo imali priliku pokazati trenutnu sliku u BiH, ko koči procese, šta su greške sistema i mislim da se možemo nadati čak i nekim korekcijama trenutne situacije i veoma snažnim odnosima prema BiH u pozitivnom smislu i velikoj podršci američke administracije, State Departmenta itd. Efekti se mogu očekivati u narednih 6 do 12 mjeseci, to će ići postepeno, ali u sljedećih godinu ćemo vidjeti neke veoma pozitivne promjene - rekao je Pilaković početkom aprila prošle godine u intervjuu za jedan medij.
Pola godine kasnije, Konakovićev „američki lobista“ odlučio je naprasno da prekine saradnju. A zvanični podaci iz američkog registra stranih agenata govore o tome kako su se odvijali ti “dinamični odnosi” koje je obećavao Pilaković. Od aprila do kraja jula 2025. godine, Bosnian American Alliance je posredstvom Continental Strategy LLC-a uspjela Konakoviću osigurati samo tri sastanka sa članovima Trumpove administracije na kojima se razgovaralo o potencijalnim „mogućnostima saradnje“.
Konakovićev pokušaj lobiranja i saradnje sa Mirzom Pilakovićem i Almasom Šehićem, navodno “uspješnim američkim biznismenima” porijeklom iz BiH, od samog početka je bio osuđen na propast.
Nakon što je u panici zbog sve agresivnijeg Dodikovog lobiranja u SAD-u navrat-nanos sklopljen ugovor sa Bosnian American Alliance, Šehić i Pilaković našli su se u problemu kada je na njihove račune uplaćen novac za “lobiranje” koji su navodno prikupili poduzetnici iz BiH. Naime, u ugovoru sa MVP BiH bilo je navedeno da će se lobiranje za Bosnu i Hercegovinu obavljati bez naknade. Stoga nikome u bankarskom sektoru nije bilo jasno na osnovu čega su poduzetnici uplatili novac za lobiranje, ako oni nisu potpisali takav ugovor.
Zbog sumnjivih tokova novca koji su uplaćivani bh. “lobistima” u SAD-u Tužilaštvo BiH je pokrenulo istragu.
Indikativno je da ministar Konaković uopće nije reagovao na vijest koju su objavili mediji da je Vlada Republike Srpske početkom februara potpisala ugovor sa Continental Strategy LLC – dakle, istom onom lobističkom kućom koja je trebala lobirati za MVP BiH.
Konaković je javnosti prigodno prešutio i činjenicu da je jedan od njegovih ključnih američkih “lobista”, Mirza Pilaković, prije puna četiri mjeseca praktično nestao iz cijele priče o bosansko-američkom lobističkom savezu.
U međuvremenu, Vlada RS po instrukcijama Milorada Dodika sklapa nove ugovore za lobiranje u Vašingtonu (Washingtonu).
Posljednji takav ugovor potpisan je sa kompanijom “Lucas Compton”, koja će za 40.000 dolara mjesečno osigurati predstavnicima entiteta RS, kako se navodi, “stalnu komunikaciju” sa uredom predsjednika SAD-a, kongresmenima, senatorima, članovima kabineta i drugim akterima. Interesantno je da je u timu “Lucas Comptona” i diplomata Jonathan Moore, bivši šef Misije OSCE-a i zamjenik ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini, piše Istraga.ba.