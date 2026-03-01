Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

1. MART

Povodom Dana nezavisnosti: "Avaz Twist Tower" u bojama zastave BiH

Referendum za nezavisnost BiH održan je 29. februara i 1. marta 1992. godine

Avaz Twist Tower - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+1
S. S.

1.3.2026

"Avaz Twist Tower", večeras je u bojama zastave Bosne i Hercegovine povodom Dana nezavisnosti naše zemlje.

Podsjećamo, referendum za nezavisnost BiH održan je 29. februara i 1. marta 1992. godine.

Referendumu za nezavisnost Bosne i Hercegovine je pristupilo ukupno 2.073.568 glasača. Izlaznost je bila oko 63,6 posto, a čak 99,7 posto glasača odabralo je nezavisnost. Rezultati referenduma su prihvaćeni 6. marta iste godine u Parlamentu Bosne i Hercegovine.

Zemlje članice Evropske zajednice priznale su Bosnu i Hercegovinu 6. aprila 1992. godine. Sjedinjene Američke Države priznale Bosnu i Hercegovinu dan kasnije, 7. aprila. Bosna i Hercegovina je 22. maja 1992. godine primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih naroda.

# AVAZ TWIST TOWER
# DAN NEZAVISNOSTI BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (10)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.