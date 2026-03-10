Čamdžić: Eventualna smjena Dragana Miokovića značila bi koncentraciju moći HDZ-u

Mirsad Čamdžić, predsjedavajući Kluba zastupnika Naše stranke, izjavio je da bi eventualna smjena predsjedavajućeg Predstavničkog doma Federalnog parlamenta Dragana Miokovića otvorila vrata potpunoj koncentraciji političke moći Hrvatskoj demokratskoj zajednici (HDZ) BiH.

Čamdžić je to kazao na pres-konferenciji u Sarajevu uoči sutrašnjeg početka dvodnevne sjednice Predstavničkog doma u čijem je predloženom dnevnom redu i zahtjev za razrješenje Miokovića na inicijativu HDZ-a i više drugih manjih stranaka.

Prema riječima Čamdžića, HDZ bi Miokovićevom smjenom dobio priliku da rukovodi Predstavničkim domom, a budući da kadrovi te stranke već rukovode Domom naroda, kao i Federacijom BiH, sve skupa bi značilo dodatnu koncentraciju moći u rukama jednog političkog subjekta.

- Zato svako ko digne ruku za takav scenarij, mora biti svjestan političke odgovornosti koju time i preuzima. Drugim riječima, pred opozicijom je u ovom slučaju izbor između dva politička koncepta, između dva Dragana – jednog koji je nešto rekao i odmah potom se izvinio i drugog, koji se bez ikakvog zazora fotografiše s ljudima koji simboliziraju najmračnije epizode naše prošlosti i također s estradnim promotorima takve politike – rekao je Čamdžića.

Inicijativu za razrješenje Dragana Miokovića uputili su ranije u parlamentarnu proceduru zastupnički klubovi HDZBH - HNS, HDZ 1990-HNP i zastupnici Mario Karamatić (HSS) te Slaven Raguž (HRS). Razlog je Miokovićeva izjava vezana za blajburške žrtve iz događaja s kraja Drugog svjetskog rata. Mioković se ubrzo po toj izjavi javno izvinio, ali inicijatori smjene nisu odustali od zahtjeva.

Miokovićev stranački kolega Mirsad Čamdžić danas je kazao da HDZ-ov zahtjev ogoljuje stvarni motiv i da u aktuelnom političkom prostoru kad se uvrijede, relativizacija i istorijski revizionizam izgovaraju bez ikakve odgovornosti, "nekima očigledno smeta da političar prizna grešku i uputi izvinjenje". Nije problem šta je Mioković rekao već što se izvinio, istakao je dalje Čamdžić napominjući i da je Miokovićeva greška bila nenamjerna.

Inicijativa za smjenu predsjedavajućeg Predstavničkog doma je posljednja kandidirana tačka dnevnog reda za dvodnevnu sjednicu koja treba da počne sutra u 10 sati.

Mioković, koji se s Čamdžićem također obratio na današnjoj pres-konferenciji Kluba zastupnika Naše stranke, rekao je da neće dopustiti kraj zasjedanja dok ne bude razmotrena i ta tema.

U međuvremenu je Klub zastupnika Naše stranke podnio zahtjev za smjenu dopredsjedavajućeg Predstavničkog doma, HDZ-ovog kadra Mladena Boškovića, ali ne može biti na dnevnom redu ove sjednice jer prethodno treba da bude pred Komisijom za izbor i imenovanja, što se do sada nije desilo.

Čamdžić je kazao da inicijativa Naše stranke nije nikakav revanš ni kontra napad zbog tražene Miokovićeve smjene već dosljedan pokušaj sprečavanja da Predstavnički dom postane još jedna institucija pod potpunom kontrolom HDZ-a.

On također tvrdi da odnosi između koalicionih partnera Trojke nisu poremećeni, ali da će s HDZ-om "vjerovatno doći do nekog poremećaja jer ukoliko HDZ ne može preći preko jedne Miokovićeve izjave za koju se izvinio, onda imamo problem s povjerenjem“.