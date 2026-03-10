Šta donosi Kabirijev sporazum s Austrijancima: Širenje recikliranja u ’Aluminiju’ Mostar

„Hammerer Aluminium Industries“ novi je dioničarski partner „Aluminij Industrije“ iz Mostara, objavila je Abraham Grupa, navodeći da će iskustvo i strateška vizija HAI, dodatno učvrstiti tržišnu poziciju mostarske kompanije. Sporazum o partnerstvu, odnosno prodaji dijela „Aluminij Industrije“ potpisali su predsjednik MT Abraham Grupe, Amir Gross Kabiri i direktor HAI, Rob van Gils. Očekuje se da stručnost „Hammerer Aluminium Industriesa“ u području recikliranja aluminija i lijevanja proizvoda s visokim udjelom recikliranog materijala proširi „Aluminijeve“ kapacitete recikliranja, kako bi odgovorio na tržišnu potražnju za održivim aluminijskim proizvodima. Važan igrač - Partnerstvo naših grupacija pozicionirat će Aluminij među vodeće evropske pogone za taljenje i recikliranje aluminija, osiguravajući stabilnu i održivu proizvodnju aluminija u kontinentalnoj Evropi – izjavio je Kabiri. - HAI je važan igrač na tržištu, raspolažu s kapitalom i mislim da je ovo dobar smjer. Aluminij nije jednostavan model poslovanja, jer su tu u pitanju različiti resursi koji se koriste u velikim količinama – od električne energije do boksita. Sve to vodi upravo u pravcu ovog što HAI radi, a to je reciklaža. Reciklaža je budućnost – kazao je za “Avaz” dr. Damir Novotny, jedan od najpoznatijih hrvatskih ekonomskih analitičara. Podsjeća da se aluminij koristi u sve više grana industrije, od avio i automobilske do vojne, te da ukupna geopolitička situacija uvjetuje i promjene u ekonomiji, pa nestabilan istok Evrope i Bliski istok i industrijske kapacitete koncentriraju bliže centralnoj Evropi.



Novotny: BiH je idealna za razvoj postrojenja . Pixsell Novotny: BiH je idealna za razvoj postrojenja . Pixsell

Zahtjev iz EU - Ni „Aluminij“ u Mostaru, ni cijela BiH, nisu dovoljno veliki kapaciteti za globalna tržišta. Treba to spustiti na regionalno i lokalno tržište. „Hammerer“ grupacija nije prevelika, pa to ima smisla, jer oni mogu imati dugoročni interes da se kvalitetnije pozicioniraju u BiH. To je u blizini, u Austriji i objektivno je to dobra ideja. BiH je idealna za razvoj industrijskih postrojenja, ne primarno aluminijuma, već sekundarnog recikliranja i proizvodnje iz reciklata. EU nas tjera na reciklažu, a što smo bliže Evropi, to će biti manji trošak za okoliš. Jačanjem kompanija poput HAI-a, koje se bave recikliranjem, kultura prikupljanja otpada će jačati i u BiH. Prije 20-ak godina i u Hrvatskoj se otpad bacao na sve moguće strane, a sad se to ipak prikuplja, sortira i poznajem barem desetak privatnih kompanija koje se time ozbiljno bave – ističe Novotny. Uloga u Južnoj interkonekciji „Hammerer Aluminium Industrija“ (HAI grupa) osnovana je 2007. godine. Kompanija posluje na devet lokacija u Austriji, Njemačkoj, Rumuniji, Poljskoj i Južnoj Koreji i ima gotovo 1.800 zaposlenih. U 2024. godini ostvarila je ukupan promet od blizu 823 miliona eura. MT Abraham Grupa je na nedavno održanom Transatlantskom samitu o sigurnosti snabdijevanja plinom potpisala memorandum s kompanijom Atlantic-See LNG Trade, što je prvi korak ka osiguranju dvadesetogodišnjeg ugovora o uvozu plina putem buduće Južne plinske interkonekcije za „Aluminij Industriju“. Kako je navedeno u informaciji, koja je izazvala burne reakcije, plin će se koristiti u planiranoj kombiniranoj plinsko-parnoj elektrani, koja treba osigurati stabilno snabdijevanje električnom energijom primarne proizvodnje aluminija u „Aluminijevoj“ talionici. Na vlastima je da proces bude kontroliran Zbog toga što podrazumijeva recikliranje materijala, ali i činjenice da veliki dio Hercegovine ovisi o proizvodnji aluminijuma u Mostaru, pozitivno mišljenje o sporazumu s austrijskim partnerom ima i profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Azrudin Husika.



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