Amir Kabiri osudio fašističko skandiranje u Širokom Brijegu: “Takva simbolika nema mjesta u civilizovanom društvu”

Izraelski biznismen i vlasnik mostarskog Zrinjskog Amir Kabiri reagovao je nakon što su se na društvenim mrežama pojavili snimci iz Širokog Brijega na kojima se čuje fašističko i nacističko skandiranje.
Kabiri je u objavi na platformi X upozorio na opasnosti koje proizlaze iz veličanja totalitarnih ideologija, ističući da takvi incidenti predstavljaju ozbiljan društveni problem.
“Nepravilno obrazovanje rezultira zastrašujućim i opasnim neznanjem. Ustaški režim ubio je hiljade nevinih ljudi. Takva simbolika danas nema mjesta u našem civilizovanom društvu”, poručio je Kabiri.
On se nadovezao na objavu izraelske diplomatkinje Galit Peleg, koja je također osudila događaj, nazvavši prizore iz Širokog Brijega “šokantnim” i naglasivši da “takvi izrazi mržnje moraju biti iskorijenjeni”.
Peleg je pozvala vlasti Bosne i Hercegovine da odlučno reaguju i osiguraju odgovornost za ovakve incidente.
Snimci koji su izazvali reakcije prikazuju okupljanje većeg broja mladih osoba koje uz baklje i muziku izvode sporni pozdrav i skandiranja povezana s fašističkom simbolikom.
Ovaj slučaj izazvao je brojne reakcije u javnosti, uz pozive na jasnu institucionalnu osudu i djelovanje protiv veličanja ideologija koje su odgovorne za masovne zločine u Evropi tokom Drugog svjetskog rata.