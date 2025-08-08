Kabiri želi i u narednih 10 godina upravljati Aluminijem u Mostaru: Ovo je njegov veliki plan

M.T. Abraham Grupacija saopćila je kako će i u narednoj deceniji zadržati zakup proizvodnih pogona mostarskog Aluminija.

Prema izjavi kompanije, iza koje stoji izraelski biznismen Amir Gross Kabiri, u proteklom periodu uložena su značajna sredstva u modernizaciju i razvoj ovog industrijskog giganta.

"Od 2020. godine, kada smo preuzeli upravljanje, Aluminij je ponovo pozicioniran kao vodeći proizvođač aluminija na evropskom tržištu. Kroz velika ulaganja u savremenu opremu i tehnologiju unaprijedili smo proizvodne procese, povećali kapacitete i osigurali potpunu usklađenost sa najvišim ekološkim standardima EU", navodi se u saopćenju.

Kako dodaju, u posljednjih pet godina proizvedeno je gotovo 400.000 metričkih tona niskougljičnih aluminijskih proizvoda, čime je ojačana tržišna pozicija kompanije i doprinos ekonomskoj stabilnosti Bosne i Hercegovine.

Grupacija naglašava da je posvećena razvoju zaposlenih, koje smatra ključnom vrijednošću i pokretačkom snagom. Osim industrijskog segmenta, ulagali su i u kulturne, sportske te obrazovne projekte širom zemlje, s ciljem jačanja društvene i kulturne povezanosti. Produženje zakupa, ističu, dodatno učvršćuje ulogu Aluminija kao važnog faktora privrednog rasta, inovacija i održivog razvoja.

I sam Kabiri oglasio se povodom odluke:

"Naš rad pokazuje da Hercegovina može biti centar evropske industrije aluminija. Spoj privrednog rasta i održivih poslovnih praksi donosi konkretne rezultate, uz istovremeni pozitivan društveni i kulturni utjecaj. Planiramo nastaviti širenje ulaganja u Aluminij, prateći jasnu viziju rasta. Zahvalni smo svim nivoima vlasti u BiH i Gradu Mostaru na podršci i saradnji. Ove godine obilježavamo 50 godina Aluminija – od 1975. ponos Hercegovine, koji će to ostati i ubuduće", poručio je.