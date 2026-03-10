Mioković: Ne smjenjuju me zbog izjave, već zbog izvinjenja

Zahtjev za smjenom predsjedavajućeg pokrenuo zahtjev za smjenom dopredsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta Federacije. Ko će kako glasati u trenutku u kojem se podrška ne podrazumijeva? Dok se zastupnici bave sami sobom, ko se bavi građanima? Sjednice rijetke, zakoni na čekanju, a vremena sve manje.

Gosti emisije Plenum: Dragan Mioković, Mirsad Zaimović, Damir Mašić i Slaven Raguž, piše Federalna.ba

Zaimović: Da sam na njegovom mjestu, dao bih ostavku onog trenutka kada izgubim podršku većine

Zastupnik SDA u Zastupničkom domu PFBiH, Mirsad Zaimović, je govorio o razlozima zbog kojih opozicija razmatra podršku smjeni, odnosima u parlamentarnoj većini te stanju u radu Parlamenta Federacije.

Zaimović je na početku pojasnio odnos SDA i DF-a, ističući da se ne radi o formalnoj koaliciji.

- DF nije naš koalicijski partner. Mi smo partneri u opoziciji, da tako kažem. Imamo korektnu saradnju i oko ovog pitanja smo u konsultacijama - rekao je Zaimović.

Govoreći o situaciji u kojoj se nalazi predsjedavajući Parlamenta, podsjetio je na vlastito iskustvo iz prethodnog mandata.

- Bio sam predsjedavajući u prethodnom mandatu i trudio sam se da budem predsjedavajući svih članova parlamenta, a ne samo većine. Da se kolega Mioković tako ponašao, vjerovatno ne bi došao u ovu poziciju - naveo je.

Ističe da bi, u slučaju gubitka podrške većine koja ga je izabrala, politička odgovornost bila podnijeti ostavku.

- Da sam na njegovom mjestu, dao bih ostavku onog trenutka kada shvatim da gubim podršku onih koji su me izabrali. Gospodina Miokovića je izabrala Trojka sa manjim strankama i HDZ-om. On je tu većinu izgubio i mislim da bi bilo korektno da ne pravimo političke trakavice i blokade u radu parlamenta - poručio je.

Zaimović je naglasio da su određene izjave predsjedavajućeg izazvale ozbiljne reakcije u javnosti.

- Kada se u javnom prostoru govori o ubijanju, posebno od strane predsjedavajućeg parlamenta, to ima težinu. Takve izjave su izazvale reakcije i van granica Bosne i Hercegovine i to je nešto što se ne može opravdati - rekao je.

Istovremeno je podsjetio da opozicija već duže vrijeme ima primjedbe na rad rukovodstva Parlamenta.

- Sjednice se ne održavaju redovno, zakoni koje opozicija predlaže se ignorišu. Imamo situaciju da parlament raspravlja o izvještajima Vlade za 2023. i 2024. godinu tek sada, što se nikada ranije nije dešavalo - istakao je.

Prema njegovim riječima, Parlament Federacije nije raspravljao ni o ključnim problemima javnih preduzeća i ekonomije.

- Nije raspravljano o stanju u javnim preduzećima, niti o ozbiljnim ekonomskim problemima. Energetski sektor, autoceste, željeznice, budžet – sve su to teme o kojima parlament nije vodio ozbiljnu raspravu - kazao je.

Govoreći o političkim odnosima u vladajućoj strukturi, Zaimović je ocijenio da SDA ne želi biti dio njihovih međusobnih sukoba.

- Rečeno je da mi treba da biramo između dva Dragana. Mi ne biramo između dva Dragana. Oni su metaforički izabrali jedan drugog i ušli u politički brak, a mi ne želimo nositi teret tog braka - poručio je.

Na kraju je naglasio da će opozicija svoju odluku temeljiti na političkoj odgovornosti i funkcionisanju institucija.

- Za nas je dovoljno razloga da podržimo smjenu: odnos prema opoziciji, ignorisanje zakona i izostanak rasprava o ključnim problemima u Federaciji. Parlament mora raditi ozbiljno i odgovorno - zaključio je Zaimović.

Raguž: Izvinjenje gospodina Miokovića nije dovoljno za političku odgovornost

Zastupnik HRS u Zastupničkom domu PSBiH Slaven Raguž iznio je svoj stav o političkoj odgovornosti u kontekstu skandalozne izjave predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta Federacije, Dragana Miokovića. Raguž je, kako kaže, bio među prvima koji je zatražio razrješenje Miokovića s pozicije predsjedavajućeg.

- Zahtjev za razrješenje predsjedavajućeg nije bio motiviran izvinjenjem. Gospodinu Miokoviću sam to rekao i privatno, gdje se on korektno, sasvim korektno ispričao. Međutim, gospodin Mioković nije običan političar. On je na čelu najvećeg zakonodavnog tijela u Federaciji i kao takav mora davati odgovore na ključna pitanja - ističe Raguž.

Prema njegovim riječima, izjavu gospodina Miokovića treba analizirati u tri konteksta:

- Je li gospodin Mioković pretjerao sa svojom skandaloznom izjavom? Da. Je li ta izjava kompatibilna sa funkcijom koju on obnaša? Mislim da ćemo se svi složiti da nije. I treće, je li izvinjenje dovoljno za čišćenje političke odgovornosti? Smatram da nije - naglašava Raguž.

On je dodao kako je već na prošloj sjednici tražio da se razmatra razrješenje gospodina Miokovića, ali zbog poslovničkih razloga to nije bilo moguće.

- Nažalost, pojašnjeno je da to poslovnički nije tako - objašnjava Raguž i dodaje da nije bio zadovoljan reakcijama na posljednjoj sjednici. Prema njegovim riječima, razmatranje razrješenja Miokovića na prošloj sjednici je, nažalost, izostalo.

Upitan da li HDZ podržava njegov zahtjev, Raguž je odgovorio uvjereno:

- Uvjeren sam, to je moj uvjerenje, možda griješim, ali siguran sam da na toj sjednici, da to nije bilo tako, i da nije bio pritisak učinjen od strane mojih kolega iz HDZ 1990, HNP-a i gospodina Marija Karamatića, garantiram vam da bi sve ovo možda prošlo na nekoj trgovačkoj razini.“

Za kraj, Raguž je pojasnio da je cijela situacija zapravo rezultat nedostatka političke odgovornosti: „Radi se o konceptu političke odgovornosti kojeg moramo unijeti u politički diskurs Bosne i Hercegovine. I ovo što gospodin Mioković govori, bio bi u potpunosti u pravu da je on sam ponudio ostavku ili svoju funkciju na diskusiju, netom nakon izjave. Potpisao bi sve ovo što on govori.“

Kada je tema razgovora skrenula prema kontroverznoj fotografiji predsjednika HDZ-a BiH, Dragana Čovića i Marka Perkovića Thompsona, Raguž je jasno stavio do znanja da to nije predmet njegovih interesa.

- Ovdje ulazimo u jednu drugu sferu. Ulazimo u sferu dizanja racionalne diskusije o konkretnim potezima, konkretnim stvarima na razinu ideološke sfere. Tu u meni nećete naći sugovornika.“

Iako je pitanje bilo vezano za ideološke diskusije, Raguž je naglasio da je u ovom trenutku fokusiran isključivo na političku odgovornost u institucijama.

- Apsolutno me ne zanima fotografija bilo čija. Mene ovdje zanima ono što se događa u Parlamentu, institucijama i potezi koje se događaju institucionalno unutar četiri zida Zastupničkog doma Parlamenta Federacije - zaključio je Raguž.

Mioković: Ako me smijene, to je dokaz da postoji nova većina

Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Dragan Mioković kaže da ne očekuje prekid sjednice i da će ona biti održana prema planu. Naglašava da neće biti prekida zasjedanja dok se ne razmotre sve tačke dnevnog reda.

- Vidim da u javnom prostoru ima različitih špekulacija, ali što se tiče mene kao predsjedavajućeg, 29. redovna sjednica neće biti prekinuta dok se ne odrade sve tačke koje su na dnevnom redu.“

Govoreći o tački koja se odnosi na njegovu smjenu, Mioković ističe da ne može procijeniti koliko će rasprava trajati.

- Imamo veliki broj zakona na dnevnom redu. Jasno mi je da tačka ‘izbori i imenovanja’, gdje je i zahtjev za moju smjenu, izaziva najviše pažnje javnosti. Ona je tradicionalno uvijek na posljednjem mjestu.”

Osvrnuo se i na razlog zbog kojeg je pokrenut zahtjev za njegovu smjenu, podsjećajući na izjavu zbog koje se već ranije izvinio.

- Van svake razumne sumnje, u trenutku nepažnje sam rekao ono što sam rekao. U istom trenutku sam bio svjestan šta sam izgovorio. Ali znate kako kažu – kad pustite riječ, ne možete je vratiti. Jedino što sam mogao uraditi bilo je da se odmah nakon te emisije, prije bilo čije reakcije, izvinim.“

Dodaje da smatra da je tim izvinjenjem učinio ono što je u tom trenutku bilo moguće.

- Tim činom sam uradio ono što je u tom momentu bilo moguće uraditi. U politici u BiH izvinjenje je eksces i očito ne smije postati pravilo. Jer, ako izvinjenje postane pravilo, puno je onih koji bi se morali izvinjavati.“

Mioković je odgovorio i na kritike pojedinih zastupnika koji su podržali njegovu smjenu, ističući da smatra kako se zapravo smjenjuje zbog izvinjenja, a ne zbog same izjave.

- Ovo je ekskluzivno ideološko pitanje. Ja se ne smjenjujem zbog izjave, ja se smjenjujem zbog izvinjenja.“

Podsjetio je i na ranije izjave Raguža za koje smatra da su bile sporne.

- Recimo, kada ste rekli da je i Armija Bosne i Hercegovine ratovala protiv Hamasa i Hezbolaha i nikada vam nije palo na pamet da se za to izvinite. A trebali biste, jer to jednostavno nije tačno.“

Mioković smatra da opozicija ima pravo pokušati srušiti parlamentarnu većinu, ali upozorava na političke posljedice takvog poteza.

- Naravno da je legalno da opozicija ruši poziciju. Teško je zamisliti pogodniju priliku za politički poen nego kada se radi o jednoj od tri najviše funkcije u Federaciji BiH.“

Dodaje da bi eventualna njegova smjena značila formiranje nove parlamentarne većine.

- Ako sutra, hipotetički govorim, opozicija podrži zahtjev za moju smjenu i ako se skupi dovoljan broj glasova – to je krunski dokaz da je napravljena nova većina. Jer predsjedavajućeg Predstavničkog doma može smijeniti samo većina.“

U tom slučaju, kaže, nova većina bi imala i odgovornost da preuzme vođenje parlamenta.

- Ako do toga dođe, onda je politički korektno i suštinski imperativ da ta nova većina, u najkraćem mogućem roku, izabere novo rukovodstvo doma.“

Mašić: Tužno je da se bavimo trivijalnim pitanjima umjesto važnim zakonima

Zastupnik SDP-a u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH Damir Mašić govorio je o dnevnom redu sjednice tog doma, ističući da se u javnosti previše pažnje posvećuje političkim sukobima, dok su važni zakoni ostali u drugom planu.

- Nažalost, tema o kojoj večeras pričamo zasjenila je dvocifren broj vrlo kvalitetnih zakona koji bi trebali poboljšati stanje u Federaciji BiH. Među njima imamo i set zakona iz finansijskog sektora koji su direktno vezani za Centralnu banku i obaveze države BiH.“

Mašić naglašava da je riječ o zakonima koji su važni za ekonomski sistem, te da su ih kao takve ocijenili i pojedini opozicioni zastupnici.

- Imamo i dodatna tri zakona koja je Vlada Federacije predložila da se stave na dnevni red. To su zakoni za koje je čak i kolega Čavalić rekao da predstavljaju ‘finansijsku revoluciju’. Podsjećam, riječ je o opozicionom zastupniku i predsjedavajućem tog radnog tijela, što dovoljno govori koliko su ti zakoni važni.“

Ističe da je, uprkos tome, politička rasprava o smjenama preuzela fokus javnosti.

- Zaista je tužno i žalosno da se šest mjeseci pred izbore bavimo ovim stvarima, dok su zakoni koji mogu unaprijediti stanje u Federaciji u drugom planu.“

Mašić kaže da se nada da će zastupnici pokazati političku odgovornost i podržati zakone koji su na dnevnom redu.

- Ja se iskreno nadam da će biti dovoljno zrelosti, mudrosti i pameti da se usvoje ovi zakoni, jer su oni zaista važni za Federaciju BiH i mogu unaprijediti postojeće stanje, piše Federalna.ba.