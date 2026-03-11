Federalna TV u svom Dnevniku 2 demontirala Fortine ublehe

U sinoćnjem izdanju Dnevnika 2 Federalne televizije, novinari su se osvrnuli na rad državnog ministra komunikacija i prometa Edina Forte, analizirajući njegove ranije izjave i poteze u vezi s dva pitanja koja već mjesecima izazivaju javne polemike – pokušaje spašavanja BHRT-a i rješavanje problema domaćih autoprevoznika.
U prilogu je ukazano na niz kontradikcija između Fortinih javnih obećanja i stvarnog razvoja događaja. Novinari su podsjetili da je ministar u više navrata najavljivao rješenja za finansijsku stabilizaciju BHRT-a, ali konkretni rezultati i dalje izostaju, dok se javni servis suočava s ozbiljnim finansijskim poteškoćama i neizvjesnom budućnošću.
Slično je analizirana i situacija s autoprevoznicima, koji već duže vrijeme upozoravaju na probleme u poslovanju i traže intervenciju države. U prilogu je istaknuto da, uprkos brojnim sastancima i najavama rješenja, ključni zahtjevi sektora još nisu realizirani, što dodatno produbljuje nezadovoljstvo među prevoznicima.
Autori priloga posebno su se bavili načinom na koji je ministar komunicirao ove teme u javnosti, sugerirajući da je dio izjava bio preoptimističan ili u neskladu s realnim stanjem na terenu. Upravo zbog toga u analizi se govorilo o “obmanama” i pokušajima da se odgovornost prebaci na druge aktere, iako se radi o pitanjima koja su direktno u nadležnosti državnog ministarstva.
Ovaj prilog privukao je pažnju i zbog političkog konteksta. Naime, Federalna televizija se često percipira kao medij koji je ranije bio skloniji određenim političkim opcijama, uključujući i Našu stranku, iz koje dolazi ministar Forto. Zbog toga su pojedini komentatori ocijenili da ovakav kritički ton može ukazivati na promjenu u načinu izvještavanja ili barem na veći stepen kritičkog odmaka prema vlasti.
Bez obzira na političke interpretacije, prilog Dnevnika 2 otvorio je važna pitanja o odgovornosti institucija i političara kada je riječ o javnim obećanjima i njihovoj realizaciji. Posebno u kontekstu problema koji se direktno tiču funkcionisanja javnog servisa i poslovanja cijelog jednog privrednog sektora.
Cijeli prilog možete pogledati na linku koji je objavljen uz ovu informaciju.