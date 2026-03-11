Federalna TV u svom Dnevniku 2 demontirala Fortine ublehe

U sinoćnjem izdanju Dnevnika 2 Federalne televizije, novinari su se osvrnuli na rad državnog ministra komunikacija i prometa Edina Forte, analizirajući njegove ranije izjave i poteze u vezi s dva pitanja koja već mjesecima izazivaju javne polemike – pokušaje spašavanja BHRT-a i rješavanje problema domaćih autoprevoznika.

U prilogu je ukazano na niz kontradikcija između Fortinih javnih obećanja i stvarnog razvoja događaja. Novinari su podsjetili da je ministar u više navrata najavljivao rješenja za finansijsku stabilizaciju BHRT-a, ali konkretni rezultati i dalje izostaju, dok se javni servis suočava s ozbiljnim finansijskim poteškoćama i neizvjesnom budućnošću.

Slično je analizirana i situacija s autoprevoznicima, koji već duže vrijeme upozoravaju na probleme u poslovanju i traže intervenciju države. U prilogu je istaknuto da, uprkos brojnim sastancima i najavama rješenja, ključni zahtjevi sektora još nisu realizirani, što dodatno produbljuje nezadovoljstvo među prevoznicima.