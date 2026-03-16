Predsjednik VSTV-a BiH Sanin Bogunić: Popravit ćemo Tužilaštvo BiH novim kadrom

Odbor za vanjske poslove Evropskog parlamenta na sjednici koja počinje danas razmatrat će novi izvještaj o napretku BiH, ali i bez nacrta koji je procurio u javnost jasno je da je početak pregovora naše zemlje o članstvu u EU na čekanju zbog neusvajanja zakona o VSTV-u i izmjena i dopuna zakona o Sudu BiH.

Predsjednik Sanin Bogunić kaže za „Avaz“ da je VSTV BiH već predočilo stavove struke i prijedloge na koji način se verzije ovih dokumenata, koje su u parlamentarnoj proceduri, moraju popraviti kako bi ispunjavale minimum domaćih i evropskih standarda.

- Iako smo svi opredijeljeni za evropski put, protivnik sam, kao i moje kolege, usvajanja verzija zakona po svaku cijenu, samo da bi se ispunila forma. Radi se o sistemskim zakonima koji bi trebali važiti u narednim desetljećima, te je stoga jako važno da se u cijelom ovom procesu čuje glas pravosuđa za koje se donose ključni zakoni – kaže Bogunić.

Politički poeni

Često su u javnosti prisutne dileme o utjecaju politike na rad pravosuđa, a Bogunić kaže da se u izbornoj godini politički naboj posebno osjeti.

- Često se u javnom prostoru pokušavaju davati instrukcije i zaključci u smislu šta bi i kako pravosuđe trebalo da radi. Naravno da smo uvijek spremni na dobronamjerne i konstruktivne kritike i javnosti i drugih aktera, ali vrlo često ti potezi nemaju nikakvog smisla, već služe samo za ubiranje političkih poena i mogu reći da pravosuđe ne treba da se osvrće na njih. Pravosuđe nije i ne smije biti pod utjecajem bilo kakvih politika. Smatram da je sistem u proteklom periodu pokazao funkcionalnost kroz procesuiranje i aktuelnih i bivših nosilaca visokih funkcija u javnoj vlasti, a donesene pravosnažne presude govore u prilog tome. Ovim ne želim kazati da ne trebamo i ne moramo još bolje i efikasnije – dodaje Bogunić.

U decembru su podnesene prve tužbe protiv sudija i tužitelja koji, u skladu sa Zakonom o VSTV-u, nisu prijavili svoju imovinu. Bogunić pojašnjava da je nešto više od jedan posto nosilaca pravosudnih funkcija odbilo ispuniti ovu obavezu, što je na razini statističke greške. Disciplinski postupci su u toku i ne želi prejudicirati njihov ishod.

- Podsjetit ću vas da je i protiv nosilaca pravosudnih funkcija koji su u međuvremenu napustili pravosuđe, a koji su bili dužni prijaviti svoju imovinu, VSTV BiH pokrenuo odgovarajuće prekršajne postupke pred nadležnim sudovima. Sistem je za sada pokazao svoju punu funkcionalnost i moram pohvaliti uspješnu saradnju sa svim institucijama BiH, entiteta i Brčko distrikta na provjeri imovine – dodaje Bogunić.

Lični interesi

Komentirajući aktuelna premještanja tužilaca i međusobne prijave u Tužilaštvu BiH, te da takve odluke imaju veze s istragama protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, Bogunić kaže da je VSTV djelimično, od rukovodilaca, i od određenog broja tužilaca informirano o aktuelnim događanjima.

- Određene pojave za koje smatramo da bi mogle imati obilježja disciplinskih prekršaja smo detektirali i proslijedili na dalji rad Uredu disciplinskog tužioca, koji je potpuno nezavisan u provođenju istraga. Pomno pratimo sva događanja i budite uvjereni da će Vijeće, u skladu sa svojim nadležnostima, blagovremeno reagovati na sve potencijalne anomalije u radu te institucije. Gledajući kroz retrospektivu dolazim do jasnog zaključka da je toj instituciji potrebna jedna vrsta “ozdravljenja”, jer imam utisak da se, umjesto da se bave svojim poslom za koji su dobro plaćeni, pojedinci bave ostvarivanjem ličnih i inih interesa, što ćemo rješavati u narednom periodu. Jedan od razloga ovakvog stanja je i dugogodišnja, često pogrešna, kadrovska politika prema toj instituciji. I to ćemo nastojati poboljšati imenovanjem novih kadrova za koje Vijeće smatra da mogu odgovoriti zadatku – ističe Bogunić.

Presuda Dodiku

Izvršenje presude Suda BiH protiv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika također je jedno od pitanja kojim se, putem svoje Stalne sudijske komisije, a prije upita novinara i poslaničkih pitanja, bavilo VSTV. Podsjetimo, presudom je Dodiku zabranjeno i obavljanje funkcije predsjednika stranke, ali Sud u Banjoj Luci odbija da ga izbriše iz registra političkih stranaka.

- Uredu disciplinskog tužioca je od te Komisije dostavljen sav materijal, s ciljem utvrđivanja eventualnih nepravilnosti u postupanju svih aktera. Kao predsjednik Vijeća, obratio sam se i Sudu BiH i Osnovnom sudu u Banjoj Luci, radi traženja potpunih informacija o ovoj situaciji. Nemojte imati nikakvu sumnju da će se i ovo otvoreno pitanje razjasniti do kraja. Utvrdit će se da li je i ako jeste, od koga je napravljena greška ili propust u postupanju – kaže Bogunić.

Predmeti za koje je zainteresirana javnost

Iako se često mogu čuti ocjene da postupci pred domaćim pravosuđem predugo traju, Bogunić kaže da je, posmatrano u cjelini, dužina postupaka pred pravosuđem u BiH na zadovoljavajućem nivou.

- Oko 1.200 sudija u cijeloj BiH u prošloj godini riješilo je više od 400.000 predmeta, a od toga oko 160.000 starih. Međutim, dužina trajanja pojedinih predmeta za koje je zainteresovana javnost nije na odgovarajućem nivou. Vijeće je prepoznalo ovu pojavu i odnedavno uvelo sistem praćenja tih predmeta. Oni se sada prate na kvartalnom nivou, te će i prema predsjednicima sudova, a i postupajućim sudijama biti zatražena maksimalna efikasnost i ozbiljnost u radu na tim predmetima – pojašnjava Bogunić.