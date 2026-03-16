Bećirović: "Ispunjeni su uslovi da BiH dobije poziv za članstvo u NATO-u"

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u sjedištu NATO-a u Briselu sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom, s kojom je razgovarao o napretku naše države na njenom NATO putu.

Tokom razgovora su razmotreni modaliteti proširenja saradnje Bosne i Hercegovine sa NATO-om, kao i druga aktuelna sigurnosna i politička pitanja.

Bećirović je informisao zamjenicu generalnog sekretara NATO-a o rezultatima koje je Bosna i Hercegovina ostvarila, kao što su usvajanje i implementacija pet programa reformi BiH, modernizacija i jačanje operativnih sposobnosti Oružanih snaga BiH, usvajanje individualno prilagođenih programa partnerstva za period 2025-2028. i brojne druge.

Naglasio je da nedavno usvajanje Programa reformi BiH za 2025. godinu i pripreme za usvajanje dokumenta za 2026. godinu, uz kontinuirano povećanje interoperabilnosti, jasno potvrđuju da Bosna i Hercegovina uspješno implementira Akcioni plan za članstvo (MAP) i ispunjava uslove da joj bude upućen poziv za članstvo u NATO-u.

Strateški cilj

Predsjedavajući Predsjedništva BiH je i ovom prilikom istaknuo da je članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u strateški vanjskopolitički cilj države, te da su NATO integracije ključne za dugoročnu sigurnost, stabilnost i jačanje odbrambenih kapaciteta Bosne i Hercegovine.

- O ulasku Bosne i Hercegovine u NATO ne odlučuju narodi, već država i njene nadležne institucije. Za to postoji puni, institucionalni konsenzus. Usvojeni su svi zakonski, strateški, doktrinarni i operativni dokumenti koji potvrđuju, uz saglasnost svih političkih aktera, da Bosna i Hercegovina što prije treba postati članicom NATO-a. Bosna i Hercegovina je i suštinski ispunila sve uslove da dobije poziv za članstvo u NATO - rekao je Bećirović.

Formalni uslovi

Bećirović je istaknuo da su ispunjeni i formalni uslovi da Bosna i Hercegovina dobije poziv za članstvo u NATO-u. Ulazak naše države u punopravno članstvo NATO-a označit će početak dugoročne stabilnosti jugoistoka Evrope. On je ukazao na važnost nastavka reformi u sektoru odbrane i sigurnosti, kao i daljnjeg jačanja saradnje Bosne i Hercegovine sa NATO-om, uključujući podršku razvoju kapaciteta Oružanih snaga BiH i povećanju interoperabilnosti s Alijansom.

Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska je istakla značaj kontinuirane saradnje Bosne i Hercegovine i NATO-a. Pohvalila je usvajanje i dostavljanje Programa reformi BiH za 2025. godinu. Ovom prilikom je potvrđeno da će Bosna i Hercegovina imati sastanak sa NATO-om ponovo, na najvišem nivou, i to u formatu NAC plus Bosna i Hercegovina. Sastanak će biti održan 6. maja ove godine u Briselu.