Stekli su se uslovi da NATO uputi poziv BiH za članstvo: Na sastanku bila i Cvijanović

Članovi Predsjedništva BiH razgovarali su sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom. Tokom razgovora razmotrena su aktuelna sigurnosna i politička pitanja, kao i saradnja Bosne i Hercegovine s NATO-om.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je rekao da je nedavno usvajanje i dostavljanje najnovijeg Programa reformi BiH najbolja potvrda da je Bosna i Hercegovina pred vratima NATO-a, uspješno koristeći Akcioni plan za članstvo (MAP) kao najviši nivo saradnje Alijanse s Bosnom i Hercegovinom. Stoga, ispunjeni su svi formalni uslovi da se Bosni i Hercegovini što prije uputi poziv za pristupanje NATO-u.

Bećirović je istakao da je snaženjem NATO štaba u Sarajevu kroz otvaranje političkog odjela dodatno potvrđena čvrsta povezanosti naše države s Alijansom.

Član Predsjedništva BiH je tokom sastanka istakao da je punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u jedan od strateških vanjskopolitičkih ciljeva države, naglasivši da NATO integracije predstavljaju važan okvir za dugoročnu sigurnost, stabilnost i jačanje odbrambenih kapaciteta Bosne i Hercegovine.

Bećirović je ukazao na važnost nastavka reformi u sektoru odbrane i sigurnosti, kao i daljnjeg jačanja saradnje Bosne i Hercegovine s NATO-om, uključujući podršku razvoju kapaciteta Oružanih snaga BiH i unapređenju interoperabilnosti s NATO snagama.