Željeznice FBiH upozoravaju: Gašenje Željezare Zenica ugrožava 2.500 radnih mjesta

Mogući prekid proizvodnje pokreće lančanu krizu i dovodi u pitanje stabilnost željezničkog sistema

Željeznice Federacije BiH uputile su hitan apel institucijama vlasti zbog najave da bi kompanija Nova željezara Zenica mogla obustaviti rad ukoliko ne budu donesene mjere zaštite domaće proizvodnje.

Iz ove kompanije upozoravaju da bi takav scenario imao ozbiljne posljedice po njihov rad, ali i širi privredni sektor. Prema navodima Uprave, čak 2.500 radnika Željeznica FBiH moglo bi ostati bez egzistencije, dok bi dodatno bili pogođeni i brojni partneri i dobavljači.

Naglašeno je da sektor već trpi posljedice ranijih gubitaka, uključujući oko 10 miliona KM zbog gašenja Koksare Lukavac.

Vršilac dužnosti direktora Mirza Hadžibegić istakao je da su za opstanak nužne hitne reforme, uključujući finansijsku stabilizaciju, modernizaciju infrastrukture i donošenje zakonskih rješenja koja bi osigurala dugoročno finansiranje.

Do tada su, kako navode, potrebne hitne mjere koje bi omogućile nesmetan željeznički prijevoz u cijeloj zemlji.

Iz Željeznica FBiH poručuju da se nalaze u najtežoj situaciji od osnivanja te pozivaju vlasti da hitno reaguju kako bi se spriječile daljnje negativne posljedice po ekonomiju i radnike.