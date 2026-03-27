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SARAJEVO

Dom naroda PSBiH danas o zakonima o akcizama, VSTV-u, Sudu BiH, ograničavanju raspolaganja imovinom

Delegati bi danas trebali razmatrati i zahtjev Vijeća ministara BiH

Dom naroda PSBiH. Fena

FENA

27.3.2026

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH danas na hitnoj sjednici, između ostalog, trebalo bi da razmatra zahtjev Predstavničkog doma državnog parlamenta da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini razmatra po hitnom postupku.

Predloženi zakon predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga Vijeće ministara BiH može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate. Odluka bi se donosila na period od maksimalno šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine.

Iako je, odlukom većine delegata u Domu naroda, prijedlog tog zakona bio uvršten u dnevni red sjednice tog Doma 23. marta, rasprava o njemu nije obavljena jer su delegati iz SNSD-a prije te tačke dnevnog reda napustili sjednicu tako da nije bilo kvoruma za rad.

Predstavnički dom je 16. marta usvojio, po hitnom postupku, prijedlog tog zakona, a predložio ga je poslanik Saša Magazinović.

Uz taj prijedlog zakona, usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom poziva Dom naroda da Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH razmotri u najkraćem mogućem roku, imajući u vidu ozbiljne poremećaje na tržištu naftnih derivata, njihove direktne posljedice na privredu i građane, te neizvjesnost i nepredvidivost budućih kretanja na tržištu.

Delegati bi danas trebali razmatrati i zahtjev Vijeća ministara BiH da se Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje razmatra po hitnom postupku.

Vijeće ministara BiH nedavno je jednoglasno usvojilo i uputilo Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj zakonodavnoj proceduri prijedlog tog zakona. Cilj je uspostava pouzdanog, pravovremenog i potpunog mehanizma za implementaciju sankcijskih mjera.

Reformski zakon, koji je pripremilo Ministarstvo sigurnosti u saradnji s relevantnim institucijama, otklanja ključni sistemski nedostatak iz izvještaja Komiteta eksperata za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL), koji je u decembru 2024. godine ocijenio da BiH nema funkcionalan i potpun sistem za provedbu međunarodnih finansijskih sankcija.

Predloženi zakon od izuzetnog je značaja za očuvanje međunarodne reputacije BiH i izbjegavanje ulaska u FATF-ov ICRG proces (International Co-operation Review Group) - naveli su iz Vijeća ministara BiH.

Dom naroda bi trebao u prvom čitanju (principi) razmatrati i Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog tog zakona, s oznakom EI, kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s propisima EU u tom području.

Cilj zakona je transponiranje 16 EU direktiva i Paketa o integraciji električne energije, s fokusom na stvaranje uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavu berze električne energije u Bosni i Hercegovini, čime se u tom području ispunjava jedan od preduvjeta za izuzeće naše zemlje od primjene mehanizma za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM).

Delegati bi trebali razmatrati i Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom.

Predlagači navedenih zakona su članovi Kolegija Doma naroda: Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić, a kako je ranije rečeno, radi se o verziji zakona koju Vijeće ministara BiH nije prihvatilo, a predložilo je Ministarstvo pravde BiH.

Predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju (principi), po skraćenom postupku.

Pred delegatima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, čiji je predlagač delegat Džemal Smajić.

Na dnevnom redu bi trebao da se nađe i zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH po hitnom postupku.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda.

Dom naroda PSBiH danas bi trebao razmatrati i zahtjev delegata Ilije Cvitanovića da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH razmatra po hitnom postupku.

# DOM NARODA PSBIH
# AKCIZE
# VSTV
# SUD BIH
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