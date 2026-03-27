Tegeltija: Vlasti moraju odreagovati kako cijene goriva ne bi rasle, akcize su najlakši način

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) Zoran Tegeltija izjavio je da se mora intervenisati da cijene goriva ne rastu.

- Interes svih građana i privrede jeste da cijene naftnih derivata budu što niže i vlasti moraju odreagovati i pronaći način kako da pomognu građanima, a vrlo je važno da se poštuje ustavna procedura - rekao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, postoje mnogi modaliteti kojima se može intervenisati, a najjednostavniji način je akciza.

- Ali, da je bilo više sluha i razgovora moglo se pripremiti zakonsko rješenje koje bi ispunjavalo ustavne nadležnosti i za koje bi bilo spremnosti da se to dovede do kraja - rekao je Tegeltija za Nezavisne novine.

On je istakao da je potreban novi zakon o akcizama, koji bi modernizovao postojeći, te uveo u sistem oporezivanja akcizama neke nove proizvode koji su se pojavili na tržištu i koji su oporezovani u nekim zemljama u okruženju, a u BiH nisu.

- Naravno, da to bude zakon koji bi uskladio iznose akciza u BiH sa okruženjem. Svaka razlika u iznosima akciza dovodi nepovratno do ilegalne trgovine robe sa jedne ili druge strane. Mi smo uradili novi zakon o akcizama BiH i on se nalazi u Upravnom odboru UIO, ne postoji još konsenzus - pojasnio je Tegeltija.

Što se tiče zakona koji je sada u proceduri u Domu naroda PSBiH, on kaže da UIO tehnički sprovodi zakonsko rješenje, ali je podsjetio da su se prije uspostave Uprave entiteti odrekli dijela svog fiskalnog suvereniteta u korist institucija BiH u oblasti indirektnih poreza, a tu spada akciza.

- Moram da kažem da ovaj zakon koji se sada nalazi u proceduri nije to ispoštovao, porušeni su svi mehanizmi zaštite koju treba da imaju entiteti. I pojavljuje se institucija koja ima ključnu ulogu, samostalno, bez upliva bilo koga sa strane, te mislim da je po tom pitanju, proceduralnom, Republika Srpska u pravu - dodao je on.