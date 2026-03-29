Zatvoren put Kozarac - Mrakovica zbog snijega i stabala na kolovozu

Zbog obilnih snježnih padavina i urušavanja stabala na kolovoz na snagu je stupila privremena odluka o zatvaranju za saobraćaj dionice Kozarac – Mrakovica.

Iz Teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Prijedor saopćili su da je odluka donesena s ciljem bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

- Nadležne službe su na terenu i prate stanje. Put će ponovo biti otvoren nakon što se za to steknu uslovi. Apelujemo na građane da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da koriste alternativne putne pravce - navodi se u saopćenju iz TVSJ Prijedor.