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OBILNE PADAVINE

Zatvoren put Kozarac - Mrakovica zbog snijega i stabala na kolovozu

Nadležne službe su na terenu i prate stanje, navodi se u saopćenju iz TVSJ Prijedor

Zatvoren put Kozarac - Mrakovica zbog snijega i stabala na kolovozu. Fena

FENA

29.3.2026

Zbog obilnih snježnih padavina i urušavanja stabala na kolovoz na snagu je stupila privremena odluka o zatvaranju za saobraćaj dionice Kozarac – Mrakovica.

Iz Teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice Prijedor saopćili su da je odluka donesena s ciljem bezbjednosti učesnika u saobraćaju.

- Nadležne službe su na terenu i prate stanje. Put će ponovo biti otvoren nakon što se za to steknu uslovi. Apelujemo na građane da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da koriste alternativne putne pravce - navodi se u saopćenju iz TVSJ Prijedor.

# SNIJEG
# PUT
# KOZARAC - MRAKOVICA
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