Postavljanjem poslaničkih pitanja počela sjednica Predstavničkog doma PSBiH

Postavljanjem poslaničkih pitanja, na koja članovi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine odgovaraju odmah, usmeno, počela je sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Nakon toga uslijedit će utvrđivanje dnevnog reda na kojem bi, između ostalog, trebalo da se nađe Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, koji su predložili poslanici: Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić.

Otvaranje pregovora

Usvajanje ovog zakona predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma je početkom aprila podržala, u drugom čitanju i sa 31 usvojenim amandmanom, prijedlog ovog zakona.

Predstavnički dom bi trebao razmatrati i principe (prvo čitanje) Prijedloga zakona o Sudu BiH i Apelacionom sudu BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović.

Predloženim se zakonom uređuju kontinuitet postojanja Suda Bosne i Hercegovine, osnivanje i uređenje Apelacionog suda BiH kao drugostepene instance, nadležnost, unutarnja organizacija, javnost rada, finansiranje i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcioniranje Suda BiH i Apelacionog suda BiH.

Zakonom je predviđeno da sjedište Suda i Apelacionog suda bude u Sarajevu.

Sistematski pregled

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanica Rejhana Dervišević.

Prema odredbama predloženog zakona, poslodavac je obavezan, na račun institucije, za sve zaposlene, odnosno za zaposlene koji to žele, planirati i organizirati sistematski pregled u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u BiH.

Predloženo je da se sistematski pregled organizira najmanje jednom u periodu od četiri godine.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji je predložio poslanik Jasmin Emrić, trebao bi biti razmatran u prvom čitanju (principi).

Predlagač navodi da se predloženim zakonom vrši izmjena i dopuna Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu radi osiguranja kontinuiteta rukovođenja tom agencijom.

Na dnevnom redu bi, između ostalog, trebalo da se nađe i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, čiji je predlagač Zajednička komisija za administrativne poslove.

Međutim, Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma jučer je na sjednici konstatirala da je Zajednička komisija za administrativne poslove PSBiH, kao predlagač, odustala od tog prijedloga zakona jer se ovlašteni predstavnik predlagača drugi put nije pojavio na sjednici Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH.

Rang lista

Poslanici bi trebali razmatrati i principe (prvo čitanje) Prijedloga zakona o dopunama Zakona o komunikacijama, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo prijedlog tog zakona, kojim se regulira registracija korisnika javno dostupne mobilne telekomunikacijske usluge s plaćanjem unaprijed (prepaid service), s ciljem suzbijanja ili potpunog onemogućavanja zloupotrebe sredstava telekomunikacija za vršenje krivičnih djela.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe i imenovanje jednog člana Centralne izborne komisije BiH iz reda ostalih, a podnosilac rang-liste kandidata je Komisija za izbor i imenovanje.

Komisija je usvojila rang-listu kandidata na kojoj je prvorangirana Nada Đekić, potom slijede Jasmina Ramić-Odobašić, Uma Isić i Mubera Vulović.

Predstavnički dom PSBiH danas bi, između ostalog, trebao razmatrati i Reformsku agendu, čiji je podnosilac Vijeće ministara BiH, kao i Rezoluciju o osudi svih oblika neofašizma i potvrdi antifašističkog naslijeđa i vrijednosti u Bosni i Hercegovini, koju su predložili poslanici Saša Magazinović i Jasmin Imamović.