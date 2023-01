Jasmila Žbanić: Otišla sam živjeti u Berlin nakon onoga što je Konaković rekao meni, Tanoviću i Pašoviću

Bh. rediteljica Jasmila Žbanić komentirala je odluku Vlade Kantona Sarajevo da ne podrži Jazz festival zbog, kako je navedeno, nepotpune dokumentacije. Kazala je da je riječ o političkoj strategiji Ministarstva kulture, te poručila da ima puno načina da se festival održi, a da "trojka" ima malo vremena da ih nađe.

- Odluka Kantona Sarajevo da ne podrži Jazz festival nije "greška", to je politička strategija Ministarstva kulture i stranke koja "drži" to ministarstvo. Sjećam se kada je Dino Konaković, tadašnji premijer (SDA, a sada NiP) rekao Harisu Pašoviću, Danisu Tanoviću i meni da nikada nećemo moći postati direktori ni jedne kulturne institucije u Kantonu Sarajevu jer nismo "u stranci". Čovjek je to izgovorio na zvaničnom sastanku potpuno uvjeren da se radi o nečemu legalnom i normalnom. Tada sam se pokupila i otišla živjeti u Berlin, odakle i ovo pišem. Kada bude vrijeme govoriću više o tome - ali sad je vrijeme za nešto drugo, a to je: Jazz Fest Sarajevo se mora održati! Kako ? Ima puno načina, a "trojka" ima malo vremena da ih nađe - napisala je Žbanić na Facebooku.