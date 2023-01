Duraković: Dva su puta pred Bošnjacima u narednoj deceniji

- Dva su puta pred nama u narednoj deceniji. Ili da se izborimo za postepenu promjenu zvanične srpske politike prema Bošnjacima, od koje će korist imati i oni ukoliko žele da budu dijelom civilizovanog zapadnog svijeta, ili ćemo dočekati eskalaciju desničarske nacionalističke politike koja će donijeti nove progone, desili se oni nasilno i brzo, ili postepeno, nečujno i u miru. Jedno je činjenica, ne smijemo se osloniti ni na koga drugog osim na nas same - kazao je Duraković, u intervjuu za Anadolu Agency (AA).

Položaj Bošnjaka

Neophodan sistem besplatne pravne pomoći

Upitan da li je po izboru na poziciju potpredsjednika razgovarao s predsjednikom entiteta RS Miloradom Dodikom, kazao je da je bilo susreta,

- Imao sam sastanke sa gospodinom Dodikom. Ja mogu obećati da ću pokušavati stvoriti prilike koje će dovesti do deeskalacije i većeg međuetničkog dijaloga. Mislim da je riječ "povratnik" ovdje malo deplasirana. Zovimo stvari pravim imenom. Govorimo o građanima Bosne i Hercegovine bošnjačke nacionalnosti koji žive na prostoru entiteta Republika Srpska. Prošlo je 20 godina od početka procesa povratka. Ljude koji su se vratili u svoje domove, a uživaju zaštitu sistema i ljudskih prava ne zovemo više povratnicima. Ne zovemo čovjeka u Sarajevu koji se vratio iz Njemačke povratnikom. Riječi su važne i kako ih izgovaramo. Dakle, pitanje je da li se Dodik spreman baviti pitanjem prava Bošnjaka i osiguranja da oni žive u sistemu bez diskriminacije u RS-u. Kratki odgovor je da javno možda nije, a da praktično, ako budemo stvari komunicirali na pravi način, s njim možemo napraviti iskorak. Vjerujem u to. Bez toga sigurno nema napretka - istakao je Duraković.

Duraković neophodnim smatra sistem adekvatnog informisanja i besplatne pravne pomoći Bošnjacima.

- Nama je potreban sistem adekvatnog informisanja i besplatne pravne pomoći Bošnjacima porijeklom sa područja RS-a u zemlji i inostranstvu, kako bi zaštitili svoja prava. Kasno mi reagujemo na te stvari. Ako imaš sistem koji često ciljano donese neki propis ili neku odluku da ošteti jednu zajednicu, mi moramo biti agilni i odgovoriti blagovremeno na to. Previše je priča ispričanih na način da su u medije došle tek kad je cijela stvar bila završena. Sramota je da se danas realno ne zna koliko stvarno Bošnjaka živi u RS-u, koliko imaju imovine, ko su im nasljednici, ko su hitni kontakti za one koji trenutno nisu tu. To je jedna baza podataka i 100 volontera u zajednicama. Ali u svim ranijim pokušajima da se nešto takvo napravi, neko je uzeo pare, a nije isporučio rezultat. Kad naučimo sve lekcije iz toga, biće prekasno - istakao je Duraković.