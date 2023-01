Nešić podigao tri prsta u studiju FTV-a: Izvinjavam se

- Još jučer sam preuzeo dužnost, imali smo primopredaju između mene i bivšeg ministra, gospodina Cikotića. Ja sam jutros već u 9 bio na radnom mjestu, u kabinetu ministra i mogu reći da ima dosta posla, da je to materija sa kojom se mora dosta raditi, moramo se i upoznati sa materijom. Tu je relativno dosta stvari koje su potpuno nove za mene - istakao je u Dnevniku D Federalne televizije Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH i predsjednik DNS-a.



- Ono što sam vidio danas, imao sam sastanak i sa pomoćnicima ministra, jeste da materija i uopšte to što pokriva Ministarstvo bezbjednosti je veoma široko i da tu zaista ima dosta toga da se radi, da se nauči, unaprijedi i treba sigurno vremena da se to i savlada. Ja sam završio Pravni fakultet, smjer Unutrašnjih poslova na Univerzitetu u Novom Sadu. Nakon toga sam postdiplomske, specijalističke studije završio na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na temu terorizam i organizovani kriminal. Osam godina sam radio u Centru bezbjednosti Istočno Sarajevo, tako da ne mogu da kažem da mi je bezbjednosna struka potpuno nepoznata - kaže Nešić.

O susretu sa Selmom Cikotićem kaže da su imali jedan konstruktivan razgovor.

- Rekao mi je da mi stoji na usluzi, upoznao me sa onim što su radili. Danas smo imali sastanak sa komplet njegovim kabinetom i želim da se zahvalim tim ljudima na konkretnoj saradnji.

Nešić navodi da postoji određena procedura kada je riječ o pristupu tajnim podacima.

- Da bih ja dobio pristup tajnim podacima ta procedura će biti pokrenuta u narednim danima.

Na pitanje smatra li da može zadobiti povjerenje javnosti odgovara: "O mom radu, ciljevima, namjerama ćemo pričati malo kasnije. Hajmo sad da pričamo o tračevima. To je problematično u ovoj zemlji. To su tračevi, laži, klevete, ali vjerovatno dobijamo mnogo veću gledanost kad pričamo o tračevima, klevetama nego kada pričamo o našim namjerama i šta to želimo da promijenimo u ovoj zemlji."

Spreman sam da idem na poligraf

Kaže da zna za jednog poslanika SNSD-a koji je izrazio neslaganje sa odlukom vrha te političke partije.

"I to je njegovo legitimno pravo. Za mene su bitna djela, a ne riječi. Za mene možete da kažete bilo šta, ali ako za to ne postoje dokazi, to su samo prazne riječi. Taj poslanik, kome ja želim večeras da se zahvalim, jer je on glasao za mene da bude ministar bezbjednosti. Bitno je ono što se desilo. I to su djela. A ja mislim da djela više govore od riječi."

Nešić ističe da postoji samo jedan bloger koji piše protiv njega i kojem ne može da se uruči optužnica.

"Ne može da se pozove na sud zato što ima fiktivnu adresu. Tužile su ga i neke moje partijske kolege. Mene zanima i nije mi jasno zašto Tužilaštvo BiH ne pozove tu personu da bude ključni svjedok saradnik u rješavanju mnogih neriješenih slučajeva u BiH. Jer taj čovjek zna ko stoji iza komplet kriminala koji se dešava u ovoj državi. Ja sam državljanin BiH, živim u Istočnom Sarajevu, dostupan sam organima i institucijama BiH. Možda novinari treba da se obrate Tužilaštvu sa jednim jasnim pitanjem - da li je Nenad Nešić koristio nedozvoljene aplikacije, da li pripada nekom narko kartelu, da li učestvuje u trgovini sa narkoticima."

Na pitanje zašto svako malo gore automobili članova DNS-a odgovara: "Nenad Nešić je jučer postao ministar bezbjednosti i ja kao neko ko se nije bavio bezbjednošću zadnjih 8-9 godina sigurno ne mogu da odgovorim na to pitanje. To je pitanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a, za sve policijske agencije. Ja želim da se utvrdi zašto gore auta. Pa moja porodica je žrtva. Neko od žrtve želi da abolira krivca."

Naglašava da je spreman da ide na poligraf.

"Nisu relevantne potvrde koje izdaju institucije BiH, nisu relevantne potvrde koje izdaju zemlje iz regiona..."

O tvrdnjama da paljevine spomenutih autobomila imaju političku pozadinu kaže da ne zna šta bi drugo moglo biti.

"Ja se bavim samo politikom. Ne bavim se kriminalom, ne bavim se ničim drugim osim politikom. Pozivam institucije BiH, Republike Srpske da utvrde i da jednom daju odgovor."

Funkcija im ne može biti zaštita

Nešić je jučer u Sarajevu pokazivao tri prsta, a o tome kaže: "Jučer sam naišao na gospodina Vukanovića koji se sakrio u nekom prolazu ispred Parlamentarne skupštine, učio je svoga poslanika šta treba da kaže u Parlamentu. Međutim, gospodin Grković se jučer nije ni javio za riječ. Ja sam naišao, pozdravio ga, on mi je dobacivao ode ti kod Dodika i onda sam mu poslao poljubac i pokazao tri prsta. Ja sam tim pozdravom poslao poljubac i pozdravio Nebojšu Vukanovića koji je pripadnik srpskog naroda, makar je tako bilo do jučer. Ljudi vole što sam ja takav kakav jesam, ne glumim. Ne shvatam da u Sarajevu tri prsta znače provokaciju. To je tradicionalni srpski pozdrav kojim se mi pozdravljamo i ja sam tradicionalnim srpskim pozdravom pozdravio pripadnika srpskog naroda gospodina Vukanovića. Nisam nikoga provocirao niti mi je to bila namjera. Ukoliko sam nekoga uvrijedio izvinjavam se."

Navodi da je u predizbornoj kampanji zagovarao treći put koji bi značio dogovor, dijalog.

"Koji bi značio upravo ono što danas radi gospodin Dodik. Da se na dnevni red na nivou BiH stavljaju teme o kojima se možemo dogovoriti, teme koje su od interesa svih građana BiH. Gospodin Dodik je apsolutni pobjednik izbora u RS-u, narod očigledno ima povjerenje u njega. Sasvim je legitimno da ima pravo da formira vlast."

Pojašnjava da je DNS rasturen na tri dijela: "2018. DNS je imao 12 poslanika u NSRS-u i jednog poslanika direktnog u Parlamentu BiH. Od DNS-a su nastale tri političke partije - DNS, DEMOS i NPS. Kad saberete mandate te tri političke partije dođemo do tih 12 poslanika i tog broja glasova. Ja sam preuzeo DNS u trenutku kad se on raspao na tri dijela. Kad smo zagovarali treći put tukla nas je i pozicija i opozicija."

Ističe da novi saziv Vijeća ministara građanima može donijeti sve ono što nije donio stari saziv.

"Smatram da ljudi imaju želju da rade. Vidio sam da postoji energija, volja i želja da se, prije svega, unaprijedi ekonomska situacija na nivou BiH. Vrlo brzo ćemo imati sjednicu Savjeta ministara gdje imamo namjeru da odblokiramo projekte i u RS-u i u FBiH i da pokrenemo ovu zemlju sa neke mrtve tačke."

"U okviru mojih nadležnosti imat ću nultu stopu tolerancije prema kriminalu i korupciji. Također ću tražiti da svi oni koji su koristili nedozvoljene aplikacije se procesuiraju bez obzira na kojoj poziciji se u državi nalazili. Funkcija im ne može biti nikakva zaštita. Jedan od mojih prioriteta je i poboljšanje položaja ljudi koji rade u okviru policijskih agencija", zaključio je Nešić.

