Nikšić: Direktora OSA-e ćemo imati u roku od dan-dva

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić danas je u sjedištu te stranke komentirao proces formiranja vlasti na federalnom nivou, te izrazio očekivanje da će uskoro biti zakazana sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na kojoj bi trebali biti imenovati predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH.

- Kada su u pitanju potpisi u kojima smo već govorili to vode šefovi klubova deklarisane parlamentarne većine i neki je rok da to bude do četvrtka prikupljeno.

Prikupljanje potpisa je obaveza koju su preduzele članice parlamentarne većine, šefovi klubova, pa ćemo vidjeti ko će izvršiti svoju obavezu ili eventualno ako neko neće – rekao je Nikšić.

Želimo formirati Vladu FBiH

Dodaje da se potpisima želi demonstrirati postojanje parlamentarne većine s kojom treba biti izabrano rukovodstvo Federacije BiH.



- Želimo da formiramo Vladu FBiH, a naravno da ćemo o tome informisati i one, u slučaju blokade, koji imaju jedini alat da deblokiraju tu situaciju, a to su predstavnici međunarodne zajednice.

Nikšić je istakao kako očekuje reakciju OHR-a ukoliko dođe do blokade koju najavljuje SDA.

- Naravno da očekujemo ako dođe do blokade. Svugdje u svijetu onaj ko ima parlamentarnu većinu pravi vlast. BiH može biti izuzetak, pa smo i izuzetak u tome da imamo OHR za te stvari - izjavio je lider SDP-a.

Dakle, ne prikupljaju se potpisi da bi se njima uputili nego da bi se prezentirali rukovodstvu Federacije BiH, a svakako da će o tome biti informisani predstavnici međunarodne zajednice – naglasio je Nikšić.

O imenovanju direktora UIO-a

Nakon formiranja vlasti na državnom nivou potrebno je pronaći kadrovska rješenja za državne agencije i institucije, a Nikšić je prokomentirao pitanje imenovanja direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

- U ovom rasporedu agencija Uprava za indirektno oporezivanje ostala je Federaciji i smatram da je to fer i pošteno jer imamo ministra finansija na državnom nivou iz SNSD-a.

U Federaciji BiH ministarstvo finansija je HDZ-ovo. Mi smo jako zainteresirani da preuzmemo odgovornost za UIO i spremni smo da pravimo određene zamjene - istakao je Nikšić.

On je prokomentarisao i imenovanje novog direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA).

- Radimo na tome intenzivno ovih dana. U ovih dan-dva ćemo iskristalisati zajedničko ime koje bi onda ponudili Vijeću ministara.

Ovo što pišu mediji, meni je najdraže kada to demantujemo konkretnim imenovanjima - poručio je Nikšić.