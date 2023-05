BiH i Izrael imaju velike potencijale za saradnju

BiH i Izrael imaju velike potencijale za suradnju, od poljoprivrede pa sve do privrede, a "BiH može postati Izrael Balkana", poručeno je s konferencije za novinare predstavnika Države Izrael, koja se održala u srijedu navečer na Međunarodnom sajmu gospodarstva u Mostaru.

Ambasadorica Izraela za BiH Galit Peleg kazala je kako su odnosi između Izraela i BiH započeli prije tridesetak godina, ali kako se te države danas nalaze na veoma različitim mjestima.

- U devedesetima BiH je bila nova država, koja se nastojala izgraditi iz rata i izlaska iz Jugoslavije, a Izrael je bio država koja je tada taman prošla decenijama privatizacije. Ekonomije obje države su se uveliko promijenile u ovih 30 godina. BiH možemo smatrati, baš kao i neke susjedne države, zemljom koja se ubrzano razvija i gleda prema svom članstvu u EU. Standardi su veći, ekonomija je bolja, sve se poboljšava, gradi se infrastruktura i mogućnosti su danas mnogo veće nego kada smo započeli naše odnose. Ovaj sajam je dobra prilika da potakne još bolje mogućnosti, više partnerstava i zato smo ovdje – rekla je Peleg.

Veliki interes izraelskih kompanija

Vjeruje kako će se prvi rezultati ovoga sajma vidjeti u mjesecima što dolaze.

- Prvi dani sajma su protekli u izlaganjima nekih naših tvrtki, već je bilo dosta razgovora između izraelskih i bh. kompanija i mislim da ćemo uskoro vidjeti rezultate i koristi ovoga u idućim mjesecima. Postoji veliki interes izraelskih tvrtki za BiH i ovu regiju i vjerujem da je ovo samo početak – smatra ambasadorica.

Predsjednik Gospodarske komore Države Izrael u BiH Amir Gross Kabiri je naglasio kako je slogan ove komore od samoga početka djelovanja bio ''Vjerujemo u vas''.

- Vjerujemo u vas zato što neke mlade generacije koje su napustile zemlju nisu vjerovale u ovo mjesto i to je za mene bilo bolno. Zato smo izabrali ovaj slogan kako bi pokazali da Izrael zaista vjeruju u ovu zemlju, da vjeruju kako ova zemlja može čak ostvariti i ubrzan razvoj u odnosu na ostale države u regiji – smatra Kabiri.

Sjajne vještine

- Imate sjajne vještine, odlične inženjere, ova zemlja je nekada gradila zrakoplove i helikoptere, stvari o kojim su druge države mogle samo sanjati. Morate vjerovati da to sve možete učiniti ponovno i Država Izrael je ovdje da donese svoje iskustvo, svoj inovativni pristup, biznis pristup koji je različitiji nego onaj u BiH jer je više takmičarskog duha, a koji će dovesti do boljih rezultata i postaviti BiH kao jednu od vodećih država regije – istakao je on.

Kako kaže, ovaj sajam je samo jedan korak naprijed.

- Mi smo ovdje da ostanemo, da vam savjetom pomognemo kako narasti. I mi smo bili mala zemlja puna problema na Bliskom istoku, nismo imali zaliha plina, zlata, dijamanata ili goriva, bili smo najmanja država, a sada smo najmoćnija država Bliskog istoka, sve kroz inovacije, poduzetništvo i ljudske vještine. Vjerujem i mislim da ova država ima jednake kvalitete – izjavio je predsjednik Privredne komore Države Izrael u BiH.

Otkrio je i što misli o tome gdje je najveći potencijal BiH.

- Najveće bogatstvo Bosne i Hercegovine je njena radna snaga, vrlo kvalificirana radna snaga. Naš cilj iz privatnog sektora je potruditi se da za njih ima radnih mjesta, da dobiju znatno veće plaće nego što trenutno imaju i da stvorimo temelje za ekonomski rast. Po mom mišljenju mlade generacije bi se trebale fokusirati na tri sektora, a to su IT, energetski sektor i proizvodnja. Također, mislim da oblast agrokulture ima veliki potencijal, imate nevjerovatne zemlje, vodu i sunce, samo to trebate iskoristiti – poručuje Kabiri.

Veliki potencijal

U svome izlaganju se dotaknuo i teme mostarske zračne luke.

- Mostarska zračna luka ima veliki potencijal, a Mostar, kao i cijela Bosna i Hercegovina su važni za sve nas ovdje, tako da ako na bilo koji način mognemo doprinijeti svojim iskustvom, resursima to ćemo i učiniti bez obzira hoćemo li mi dobiti nešto od toga. Mostar ima preko milion turista godišnje i zato je potencijal zračne luke velik. On također može biti alternativa za Sarajevo kada avioni ne mogu sletjeti zbog magle. U toku su razgovori kako možemo sarađivati i na koji način od ovoga možemo napraviti uspješnu priču, a trenutno ne mogu reći ništa više – zaključio je on.

Šef Odjela za Balkan pri Ministarstvu vanjskih poslova Izraela Dan Oryan ističe kako između ove dvije države ima dosta mjesta za saradnju.

- Važno je da na Mostarskom sajmu imamo tako velik i moćan izraelski paviljon. Predstavljanje mogućnosti Izraela je nešto što se do sada nije dogodilo nigdje na Balkanu. Mislim da nije slučajnost što smo tu jer ovdje vidimo veliki potencijal i želimo naći mjesto za saradnju u mnogim oblastima. Nadamo se da ćemo ovdje raditi velike stvari – kazao je Oryan.

Izrael je tu da sarađuje

Oryan se složio sa svojim sagovornicima kako je Izrael ovdje da sarađuje.

- Prije nismo imali nafte i plina, ali sada imamo i nadam se da će i energetski sektor biti jedna od tema za koje ćemo naći mjesto za saradnju. Također, želimo vidjeti turiste, želimo vidjeti kako stotine hiljada Izraelaca dolazi ovamo jer vidjeli smo krajolike i mjesta, nevjerojatna su i trebali bismo dolaziti ovdje. Izrael nije ovdje samo kako bi ostvario profit nego kako bi se spojio i našao vezu s ljudima, tu smo da sarađujemo, da nađemo mjesta i stvari na kojima možemo raditi zajedno i mislim da smo tako svi na dobitku – rekao je šef izraelskog Odjela za Balkan.

- Ako se mene pita, nema sumnje da bi Bosna i Hercegovina mogla biti ''mali Izrael na Balkanu'', ali također i ''veći Izrael na Balkanu''- poručio je Oryan.

- Sve što imate ovdje vrlo je sadržajno, a Izrael ima dobra iskustva u mnogim poljima koja ovdje može podijeliti. Već imamo vrlo blisku saradnju u određenim sektorima s nekim drugim državama i mislim da neke od njih možemo ostvariti i ovdje u BiH. Moj osjećaj je da su mogućnosti Bosne i Hercegovine ogromne – zaključio je Orjan.