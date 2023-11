Iz Brisela opet elegantno “ne”!

Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo da započne pristupne pregovore s Evropskom unijom. No, kako sve ne bi djelovalo kao potpuni i apsolutni poraz, iz EU su poručili da našoj zemlji daju „uvjetne preporuke“ za otvaranje pregovora za priključenje.

Bit će u martu

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Von der Leyen), govoreći o izvještaju za BiH, rekla je da će izvještaj o napretku Evropskom vijeću na odlučivanje dostaviti u martu 2024. i da je potreban napredak Bosne i Hercegovine da bi otvorili pregovore.

No, problem je taj što je do marta ostalo nešto više od tri mjeseca, a izvještaj jasno pokazuje da se od BiH i dalje očekuje da ispuni svih 14 prioriteta, što bi značilo da našoj zemlji ostaje još cijelih 12, s obzirom na to da je zaključeno da su samo dva ispunjena.

To znači da su šanse da Bosna i Hercegovina ispuni ono što se od nje očekuje gotovo pa nikakve. Naime, poruka koju je EU poslala našoj zemlji je, kako je jedan Twitter korisnik dobro primijetio, trepćuće zeleno svjetlo za ulazak u EU, samo što je semafor jedno kilometar udaljen od automobila koji se kreće. Da stvar bude gora, naglašeno je da potezi koje su Dodik i vlasti u RS u međuvremenu vukli, poput kriminalizacije klevete u ovom entitetu, BiH dodatno udaljavaju od standarda i članstva u EU umjesto da je približavaju.

Gori od Moldavije

Za razliku od BiH, zeleno svjetlo za otpočinjanje pregovora dobili su Ukrajina i Moldavija. Iako su vlasti ovih zemalja, za razliku od onih u BiH, pokazale znatno veću želju da postanu dio evropske porodice, teško da, prema objektivnim kriterijima, možemo reći da ove zemlje u većoj mjeri ispunjavaju uvjete za EU. Naime, Ukrajina je država u kojoj bjesni rat, dok Moldavija nema kontrolu ni nad svojom cjelokupnom teritorijom.

To pokazuje da, osim objektivnih uvjeta i jednakih parametara za sve, i sama Evropska komisija ima različite pristupe i standarde u zavisnosti od geopolitičkih interesa. A tu građani Bosne i Hercegovine imaju i više nego dovoljno signala da se osjećaju kao neželjeno dijete jer je očito, i pored svih lijepih pripovijedanja evropskih birokrata, da uvjeti koji se zahtijevaju od naše zemlje ne važe za sve jednako.

Šamar, a ne uspjeh

Iako su političari iz trojke i HDZ-a posljednje vijesti iz Brisela nastojali prikazati kao veliki uspjeh svoje vlasti i pozitivnu poruku, ovo se prije može smatrati šamarom i neuspjehom.

A lijepe riječi i pokušaji da vjerujemo protagonistima trojke i HDZ-a, a ne svojim očima, ipak neće promijeniti realnost. A ni Milorada Dodika.